FC Energie Cottbus: Mehr Erfahrung für das Mittelfeld

Der FC Energie Cottbus hat mit Julian Guttau den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit 2026/27 in der 2. Bundesliga unter Vertrag genommen. Der 26-jährige wechselt vom Drittligaabsteiger FC Erzgebirge Aue nach Cottbus und soll das Mittelfeld verstärken.
So sagte Pele Wollitz nach der Vertragsunterzeichnung über seinen neuen Spieler:
„Julian ist ein sehr interessanter Spieler, der viel Erfahrung im Profifußball und ein sehr gutes Gesamtpaket mitbringt. Er vereint Flexibilität und Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus, was unserer Mannschaft zusätzliche Impulse geben soll. Wir hatten ihn schon länger auf dem Zettel und freuen uns, dass er mit uns nun erstmals den Weg in eine Liga höher gehen möchte. Wir sind überzeugt, dass er das Zeug dazu hat.“
Kaderplaner Maniyel Nergiz fügte an:
„Wir haben konkrete Anforderungsprofile für unseren künftigen Kader erstellt und potenzielle Spieler avisiert. Einer davon war Julian, der in unser gesuchtes Profil passt.“
Julian Guttau wurde in Halle geboren und spielte folglich in seiner Jugend ebenfalls an der Saale. Zunächst bei der SG Einheit Halle ausgebildet, trug der heute 1,80m große Mittelfeldspieler anschließend lange Zeit das Trikot des Halleschen FC. Über die Ausbildungsmannschaften der U17 und U19 schaffte er 2018 den Sprung in die Drittligamannschaft des HFC für die er 111 Pflichtspiele, davon 106 in der 3. Liga absolvierte.
Über Stationen beim SC Freiburg und TSV 1860 München landete Julian Guttau zuletzt beim FC Erzgebirge Aue, wo er trotz sieben Treffern und vier Assists den Abstieg aus der 3. Liga leider nicht verhindern konnte. Insgesamt greift Julian Guttau auf die Erfahrung aus 238 Einsätzen in der 3. Liga zurück, wobei er 29 Tore erzielte und 32 vorlegte.