FC Energie Cottbus: Mehr Erfahrung für das Mittelfeld Der FC Energie Cottbus, Vizemeister der 3. Liga und Aufsteiger in die 2. Bundesliga, verpflichtet einen Mittelfeldspieler Julian Guttau von Erzgebirge Aue. von René Kubasch · Heute, 09:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Energie Cottbis

Der FC Energie Cottbus hat mit Julian Guttau den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit 2026/27 in der 2. Bundesliga unter Vertrag genommen. Der 26-jährige wechselt vom Drittligaabsteiger FC Erzgebirge Aue nach Cottbus und soll das Mittelfeld verstärken.

So sagte Pele Wollitz nach der Vertragsunterzeichnung über seinen neuen Spieler: „Julian ist ein sehr interessanter Spieler, der viel Erfahrung im Profifußball und ein sehr gutes Gesamtpaket mitbringt. Er vereint Flexibilität und Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus, was unserer Mannschaft zusätzliche Impulse geben soll. Wir hatten ihn schon länger auf dem Zettel und freuen uns, dass er mit uns nun erstmals den Weg in eine Liga höher gehen möchte. Wir sind überzeugt, dass er das Zeug dazu hat.“



Kaderplaner Maniyel Nergiz fügte an: „Wir haben konkrete Anforderungsprofile für unseren künftigen Kader erstellt und potenzielle Spieler avisiert. Einer davon war Julian, der in unser gesuchtes Profil passt.“