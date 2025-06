FC Energie Cottbus leiht Talent von Hertha BSC aus

Der FC Energie Cottbus und Zweitligist Hertha BSC haben sich auf ein einjähriges Leihgeschäft für den defensiven Mittelfeldspieler Lukas Michelbrink verständigt. Der talentierte 20-jährige Deutsch-Litauer wird damit den Kader für die kommende Spielzeit 2025/26 in der 3. Liga verstärken.

„Wir freuen uns, dass auch Hertha BSC davon überzeugt ist, dass der Schritt zu uns für beide Vereine und vor allem für Lukas selbst ein guter Weg ist, um im Profifußball Erfahrungen zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. Vielen Dank an Hertha BSC sowie auch den Berater, dass sie unsere Idee, ihn zu uns holen zu wollen, so unterstützt haben. Wir glauben, dass es eine ‚Win-Win-Win-Situation‘ werden kann“, fügt Kaderplaner Maniyel Nergiz an.

„Lukas ist ein hochtalentierter Spieler, der im Nachwuchsleitungszentrum bei Hertha BSC eine der besten Ausbildungen deutschlandweit genießen durfte. Wir sind fest davon überzeugt, dass er uns mit Unbekümmertheit sowie seiner fußballerischen Qualität weiterhelfen kann. Er hat in der Regionalliga Nordost eine sehr gute Saison gespielt und wurde nichts zuletzt deshalb auch schon in den Zweitligakader berufen und hat bei den Profis mittrainieren dürfen. Wir möchten Lukas bei seiner weiteren Entwicklung sehr gerne begleiten, zudem ist es für uns auch wichtig, dass wir die U-Spieler-Regelung im Blick haben“, sagte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Lukas Michelbrink wurde in Berlin geboren und machte seine ersten fußballerischen Schritte beim FSV Berolina Stralau, ehe er im Alter von zwölf Jahren seinem großen Bruder Jonas in das Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC folgte. Bei der „alten Dame“ durchlief er sämtliche Leitungsmannschaften bis hin zur zweiten Mannschaft. In den jeweiligen Junioren-Bundesligen absolvierte der 1,81m große Mittelfeldspieler insgesamt 67 Spiele bei sechs Toren und elf Vorlagen und blickt bereits auf ein Länderspiel für die deutsche U18-Nationalmannschaft und sieben Partien für das litauische U19-Team, für das er einmal traf, zurück.

In der zurückliegenden Saison 2024/25 ging es für Lukas Michelbrink erstmals in den Männerbereich, wo er für die zweite Mannschaft der Hertha in der Regionalliga Nordost insgesamt 23 Spiele bestritt und dabei vier Tore vorbereiten konnte. Zudem stand er auswärts bei Hannover 96 sowie im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg im Profikader des Zweitligateams der Hauptstädter.