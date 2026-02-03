FC Energie Cottbus leiht Mladen Cvjetinovic von Holstein Kiel aus

Der Drittligist FC Energie Cottbus hat seine Abwehr mit Mladen Cvjetinovic verstärkt. Der 22-jährige Innenverteidiger wird bis zum Sommer 2026 vom Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen.
Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte: „Wir waren uns im Staff einig, dass wir gerne noch etwas im Abwehrbereich machen wollten. Als sich dann die Möglichkeit ergab, dass wir Mladen per Leihe zu uns holen können, haben wir das getan. Mladen hat trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung auf hohem Niveau in der 3. Liga sammeln können und bringt Durchsetzungsvermögen und Qualität mit. Wir sind davon überzeugt, dass er uns weiterbringen kann.“
Kaderplaner Maniyel Nergiz führte fort: „Mladen ist ein richtig guter Junge, der sportlich und menschlich alles mitbringt, was wir uns vorstellen. Ich kenne ihn noch aus der Zeit in Ingolstadt. Wir hatten tolle Gespräche und bedanken uns bei Holstein Kiel für die gute Zusammenarbeit und unkomplizierte Umsetzung des Transfers.“
Geboren wurde Mladen Cvjetinovic in Berlin, wo er seine ersten fußballerischen Schritte in Neukölln ging. Von dort aus zog es ihn zunächst in das Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC und später zu Viktoria Berlin. Auf seine erste Spielzeit im Männerbereich für Viktoria Berlin in der Regionalliga Nordost folgte 2023 der Wechsel zum FC Ingolstadt. In Ingolstadt absolvierte er binnen zweier Spielzeiten insgesamt 58 Spiele in der 3. Liga, ehe er im vergangenen Sommer den Schritt zum Zweitligisten Holstein Kiel wagte.
An der Ostsee kam der 1,88 Meter große Innenverteidiger verletzungsbedingt leider nur zu einem Saisoneinsatz über 76 Minuten und soll nun bei uns in Cottbus Spielpraxis möglichst sammeln.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________