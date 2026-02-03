FC Energie Cottbus leiht Mladen Cvjetinovic von Holstein Kiel aus

– Foto: Imago

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte: „Wir waren uns im Staff einig, dass wir gerne noch etwas im Abwehrbereich machen wollten. Als sich dann die Möglichkeit ergab, dass wir Mladen per Leihe zu uns holen können, haben wir das getan. Mladen hat trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung auf hohem Niveau in der 3. Liga sammeln können und bringt Durchsetzungsvermögen und Qualität mit. Wir sind davon überzeugt, dass er uns weiterbringen kann.“

Kaderplaner Maniyel Nergiz führte fort: „Mladen ist ein richtig guter Junge, der sportlich und menschlich alles mitbringt, was wir uns vorstellen. Ich kenne ihn noch aus der Zeit in Ingolstadt. Wir hatten tolle Gespräche und bedanken uns bei Holstein Kiel für die gute Zusammenarbeit und unkomplizierte Umsetzung des Transfers.“