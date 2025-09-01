FC Energie Cottbus leiht Innenverteidiger vom Zweitligisten aus

Der Drittligist FC Energie Cottbus hat sich mit dem Zweitligisten Fortuna Düsseldorf über ein Leihgeschäft für den 21-jährigen King Manu verständigt. Der Innenverteidiger wird bis Saisonende das Trikot des FC Energie mit der Rückennummer 2 tragen.

„Wir hatten King Manu auch schon im vergangenen Sommer auf unserem Zettel, weil er ein äußerst interessanter Spieler ist, der von seiner Art des Spiels genau zu dem passt, was wir uns vorstellen. Umso erfreulicher ist es, dass wir uns jetzt auf eine Verpflichtung verständigen konnten. King bringt neben seiner Physis zudem vieles mit, was im modernen Fußball gefragt ist und hat trotz seines noch jungen Alters bereits Führungsqualitäten gezeigt“, sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

„Wir möchten uns vor allem bei Fortuna Düsseldorf für die professionelle, äußerst angenehme und zielführende Zusammenarbeit bedanken, damit das Leihgeschäft in dieser Form möglich gemacht wurde“, fügt Kaderplaner Maniyel Nergiz hinzu.