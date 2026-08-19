FC Energie Cottbus: Leihgeschäft mit Union Berlin und Trainingsgast Der FC Energie aus der 2. Bundesliga leiht Dmytro Bogdanov vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin aus. Zudem trainiert Marcel Beifus, der zuletzt beim Karlsruher SC gespielt hat, bei den Lausitzern mit. von red/pm · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Energie Cottbus

Der Zweitligist FC Energie Cottbus hat sich mit dem Bundesligisten 1. FC Union Berlin auf ein Leihgeschäft des Stürmers Dmytro Bogdanov verständigt. Der 19-jährige Ukrainer wird bereits am heutigen Mittwoch mit der Mannschaft trainieren.

„Wie wir in den zurückliegenden Jahren gezeigt haben, bieten wir bei uns in Cottbus jungen und ambitionierten Spielern sehr gute Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und Spielpraxis zu sammeln. Das hat sich auch in der Bundesliga rumgesprochen. Mit der Verletzung von Erik Engelhardt ist der Handlungsbedarf in unserer Offensive größer geworden und so freuen wir uns, dass mit Union eine Leihe von Dmytro zustande kam. Er ist ein sehr interessanter Spieler, der viel Potenzial hat“, sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz. „Dmytro ist ein Spielertyp, den wir in der Interpretation noch nicht im Team haben. Er hat vor allem in den Leistungsmannschaften der Nachwuchsligen eindrucksvoll gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Wir wünschen uns, dass er seine besondere Art nun in unser Team einbringt“, fügt Kaderplaner Maniyel Nergiz an.

Dmytro Bogdanov wurde in Kiew geboren, wuchs in der ukrainischen Hauptstadt auf und spielte im Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Kiew. Im Alter von 15 Jahren kam der heute 1,88 m große Stürmer nach Deutschland und spielte anschließend im Nachwuchs der SG Dynamo Dresden. Bei den Sachsen zeigte er außerordentliche Leistungen in den Junioren Bundesligen, debütierte in deren Aufstiegssaison im Profiteam und kam insgesamt sechsmal in der 3. Liga zum Einsatz. Im zurückliegenden Sommer sicherte sich der 1. FC Union Berlin die Dienste des talentierten Angreifers und stattete ihn mit einem Vertrag bis zum Jahr 2029 aus. Mit zwei Kurzeinsätzen in der 1. Bundesliga sowie 13 U-Länderspielen mit drei Treffern in der Statistik, soll er nun beim FC Energie weitere Erfahrungen sammeln.