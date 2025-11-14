FC Energie Cottbus: Jahresabschluss mit erwartbar leichtem Plus

Der FC Energie Cottbus führte am heutigen Freitagabend in der Lausitz Arena der seine ordentliche Mitgliederversammlung des Jahres 2025 durch und begrüßte dazu 383 anwesende Mitglieder. Auf diese fielen inklusive Vollmachten insgesamt 382 Stimmberechtigungen.

Anders als in den Jahren zuvor präsentierte sich die Mannschaft des FC Energie Cottbus - aufgrund des am Folgetag so wichtigen Viertelfinalspiels im Brandenburgischen Landespokals beim SV Babelsberg 03 - dieses Mal nicht den Vereinsmitgliedern. Auf die Begrüßungsworte des Präsidenten Sebastian Lemke folgten die satzungskonform durchgeführten Abstimmungen bezüglich Einladung und der Tagesordnungspunkte und der Verwaltungsratsvorsitzende Andreas Kretzschmar wurde durch die Mitgliederversammlung zum Versammlungsleiter bevollmächtigt.

Die Mitglieder nahmen die Rechenschaftsberichte des Präsidiums, des Verwaltungsrates, des Ehrenrates, der Kassenprüfer sowie die Ausführungen von Cheftrainer und Sportlichem Leiter Claus-Dieter Wollitz aufmerksam entgegen. Zudem stand neben der Verwaltungsratswahl von Andreas Kretzschmar sowie den Wahlen der Kassenprüfer eine Abstimmung zur Änderung der Vereinsatzung des FC Energie Cottbus e.V. auf der Agenda.

Den Anfang der Berichte machte das Präsidium, vertreten durch Präsident Sebastian Lemke, dessen Redebeitrag die Botschaft eines erwartbar leicht positiven Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024/2025 offerierte, jedoch konnte noch kein finaler Jahresabschluss vorgelegt werden. Der Präsident resümierte über das vergangene Jahr in wirtschaftlicher und sportlicher Hinsicht, gab Wertungen und Einschätzungen sowie Ausblicke auf die Zukunft und dankte Sponsoren, Partnern und vor allem den treuen Vereinsmitgliedern für ihre großartige Unterstützung.

Nach aktuellem Stand der laufenden Bearbeitung und Prüfung wurde mitgeteilt, dass erwartet wird, den Jahresabschluss 2024/2025 mit einem leichten positiven Ergebnis abzuschließen. Dies konnte vorbehaltlich der letzten Arbeiten am Jahresabschluss der Mitgliederversammlung gegenüber zumindest dargestellt werden.

Zudem wurde die erfolgreiche Saison 2024/2025 mit erfrischendem Offensivfußball und dem 4. Platz in der 3. Liga sportlich positiv bilanziert. Aufgrund des noch nicht endgültig feststehenden Jahresabschlusses wurde die Entlastung, der im Geschäftsjahr 2024/2025 tätigen Präsidiumsmitglieder um Sebastian Lemke, Gunnar Winkler und Ralf Lempke durch die Mitgliederversammlung per Entscheid auf die nächstfolgende Mitgliederversammlung vertagt. Ebenso wurde dies für das Rumpfjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2024 beschlossen.

Andreas Kretzschmar wurde für das Amt des Verwaltungsrat wiedergewählt. Als Kassenprüfer wurde Lutz Seidel im Amt bestätigt sowie Dietmar Balz und Hagen Wellschmidt neu ins Amt gewählt.

Anschließend wurde der durch das Präsidium eingebrachte Antrag auf Satzungsänderung ordnungsgemäß zur Abstimmung gebracht und mit großer Mehrheit durch die Mitgliederversammlung angenommen.

Auch in diesem Jahr wurden die Ehrungen verdienstvoller Vereinsmitglieder als Schlusspunkt auserkoren. So erhielt Detlef Ullrich die Ehrennadel in Silber, Thomas Grube, Michaela Klaucke und Steve Seiffert bekamen jene in Bronze überreicht. Herzlichen Glückwunsch nochmals an dieser Stelle und so fand die Veranstaltung nach knapp drei Stunden bei mit Speisen und Getränken umrahmtem „Smalltalk“ ihr Ende.