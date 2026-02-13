FC Energie Cottbus: „Ich bin zuversichtlich.“

Energie ist seit sechs Ligapartien ungeschlagen. Zuletzt verlor man am 18. Spieltag bei Wehen Wiesbaden. Doch ein Manko lag in der bisherigen Saison ganz woanders. Es betrifft die Defensive mit den Gegentoren. In der Hinrunde beendete die Wollitz-Elf nur drei Partien ohne Gegentor. Zuletzt gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart am 8. Spieltag (26.09.2025). Doch in Ingolstadt gab es gegen einen mehr als stabilen Gegner ein 0:0. Zwar agierten die Lausitzer in der ersten Halbzeit noch etwas wacklig, aber im zweiten Durchgang übernahm man die Kontrolle, und war dem Sieg sogar etwas näher als der Gegner.
Am Sonntag ist Waldhof Mannheim zu Gast in Cottbus. Der SVW spielt bisher eine etwas durchwachsene Rückrunde. Dem 2:1-Heimsieg gegen Ulm, und dem 3:1-Auswärtserfolg bei Viktoria Köln stehen die 0:4-Pleite gegen Rostock und das 2:5 beim SC Verl gegenüber. Die Holtz-Elf ist schwer zu bespielen. Und dies macht sie zu einem unbequemen Gegner. So hat Energie bereits in der vergangenen Saison negative Erfahrungen mit Mannheim gemacht. In Cottbus setzte es im Saisonendspurt eine 2:4-Heimniederlage.
Da passiert es genau zum richtigen Zeitpunkt, dass man in Ingolstadt das eigene Tor sauber halten konnte.
Und durch die Neuverpflichtungen in der Winterpause hat man vielleicht noch mehr als ein Ass im Ärmel. Doch wichtig wird sein, dass man es erneut schafft, den Gegner zu kontrollieren. In Ingolstadt gelangt dies erst in der zweiten Halbzeit. Zudem funktionierten dann auch die offensiven Mechanismen besser. Und vor dem eigenen Publikum sollte dies jetzt noch eine Portion mehr Selbstvertrauen geben.Dazu sagte Pele Wollitz Folgendes auf der Pressekonferenz zum kommenden Spiel:
„Ich bin zuversichtlich, dass wir bis zum 38. Spieltag alles dafür tun werden, die Außenseiterchance zu nutzen. Wir sind jetzt schon weiter, als vergangenes Jahr.“Ausfälle in beiden Lagern
Pele Wollitz muss weiterhin auf Janis Juckel (Schulter-OP) und Jonas Hofmann (Trainingsrückstand nach Leisten-OP) verzichten. Zudem ist im Spiel beim FC Ingolstadt Leon Guwara (Oberschenkelverletzung) ausgefallen. Bei Mannheim muss Luc Holtz auf Sascha Voelcke (Schambeinentzündung), Jascha Brandt (Kreuzbandriss) und Julian Rieckmann (Rippenverletzung) verzichten. Niklas Hoffmann fehlt wegen der Roten Karte im Spiel gegen den SSV Ulm.