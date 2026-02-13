FC Energie Cottbus: „Ich bin zuversichtlich.“

– Foto: Schneider Torsten

So., 15.02.2026, 13:30 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie SV Waldhof Mannheim SV Waldhof 13:30 live PUSH





Kann die Stabilität bestätigt werden?





Energie ist seit sechs Ligapartien ungeschlagen. Zuletzt verlor man am 18. Spieltag bei Wehen Wiesbaden. Doch ein Manko lag in der bisherigen Saison ganz woanders. Es betrifft die Defensive mit den Gegentoren. In der Hinrunde beendete die Wollitz-Elf nur drei Partien ohne Gegentor. Zuletzt gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart am 8. Spieltag (26.09.2025). Doch in Ingolstadt gab es gegen einen mehr als stabilen Gegner ein 0:0. Zwar agierten die Lausitzer in der ersten Halbzeit noch etwas wacklig, aber im zweiten Durchgang übernahm man die Kontrolle, und war dem Sieg sogar etwas näher als der Gegner.



Am Sonntag ist Waldhof Mannheim zu Gast in Cottbus. Der SVW spielt bisher eine etwas durchwachsene Rückrunde. Dem 2:1-Heimsieg gegen Ulm, und dem 3:1-Auswärtserfolg bei Viktoria Köln stehen die 0:4-Pleite gegen Rostock und das 2:5 beim SC Verl gegenüber. Die Holtz-Elf ist schwer zu bespielen. Und dies macht sie zu einem unbequemen Gegner. So hat Energie bereits in der vergangenen Saison negative Erfahrungen mit Mannheim gemacht. In Cottbus setzte es im Saisonendspurt eine 2:4-Heimniederlage.



