FC Energie Cottbus holt erfahrenen Merveille Biankadi

– Foto: Imago

Der Drittligist FC Energie Cottbus hat mit Merveille Biankadi einen vereinslosen Offensivspieler unter Vertrag genommen, der viel Drittligaerfahrung mitbringt. Der 30-jährige Außenbahnspieler stand in der zurückliegenden Drittligasaison 2024/2025 beim Zweitligaaufsteiger Arminia Bielefeld unter Vertrag.

Claus-Dieter Wollitz sagte: „Wir wollten unbedingt noch einen einen Spieler für die Außenbahn verpflichten, der Erfahrung und Qualität mitbringt, um die Möglichkeiten zu erhöhen, in dieser Liga bestehen zu können. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Merveille diesen Spieler gefunden haben. Er hat über 200 Drittligaspiele und viele Jahre lang nachgewiesen, dass er auf hohem Niveau spielen kann. Das wünschen wir uns nun auch in unserem Team und freuen uns, dass er sich dem FC Energie anschließt.“ Auch Kaderplaner Maniyel Nergiz zeigte sich angetan: „Dass sich für uns die Option ergeben hat, einen Spieler wie Merveille nach Cottbus zu holen, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Umso schöner ist es, dass wir in den sehr guten Gesprächen gemeinsam zum Schluss gekommen sind, dass das hier bei uns passen kann.“