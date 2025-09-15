FC Energie Cottbus holt erfahrenen Merveille Biankadi

Der Drittligist FC Energie Cottbus hat mit Merveille Biankadi einen vereinslosen Offensivspieler unter Vertrag genommen, der viel Drittligaerfahrung mitbringt. Der 30-jährige Außenbahnspieler stand in der zurückliegenden Drittligasaison 2024/2025 beim Zweitligaaufsteiger Arminia Bielefeld unter Vertrag.
Claus-Dieter Wollitz sagte: „Wir wollten unbedingt noch einen einen Spieler für die Außenbahn verpflichten, der Erfahrung und Qualität mitbringt, um die Möglichkeiten zu erhöhen, in dieser Liga bestehen zu können. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Merveille diesen Spieler gefunden haben. Er hat über 200 Drittligaspiele und viele Jahre lang nachgewiesen, dass er auf hohem Niveau spielen kann. Das wünschen wir uns nun auch in unserem Team und freuen uns, dass er sich dem FC Energie anschließt.“
Auch Kaderplaner Maniyel Nergiz zeigte sich angetan: „Dass sich für uns die Option ergeben hat, einen Spieler wie Merveille nach Cottbus zu holen, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Umso schöner ist es, dass wir in den sehr guten Gesprächen gemeinsam zum Schluss gekommen sind, dass das hier bei uns passen kann.“
Merveille Biankadi wurde in München geboren und spielte zunächst im Nachwuchsleistungszentrum des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München, ehe es ihn zu den A-Junioren sowie zur zweiten Mannschaft des FC Augsburg zog. Seine ersten Schritte im Männerbereich folgten dann bei der SV Elversberg, wo er insgesamt zwei Jahre spielte und anschließend beim FC Rot-Weiß Erfurt den Sprung in die 3. Liga schaffte. Über den F.C. Hansa Rostock führte sein Weg zum 1. FC Heidenheim in die 2. Bundesliga, von wo aus er zweimal in Folge in die 3. Liga zu Eintracht Braunschweig sowie dem TSV 1860 München ausgeliehen wurde.
Im Sommer 2023 schloss sich der 1,84m große Linksaußen dann Arminia Bielefeld an, stieg in der zurückliegenden Spielzeit mit der Mannschaft in die 2. Bundesliga auf und erreichte zudem das DFB-Pokalfinale in Berlin. Mit dem Aufstieg wurde der Vertrag auf „der Alm“ nicht verlängert, so dass sich der vereinslose Biankadi dem FC Energie anschließen kann. Insgesamt verfügt Merveille Biankadi über die Erfahrung aus sechs Zweitliga-, 207 Drittliga- und zwölf DFB-Pokalspielen auf Profiniveau. In der 3. Liga erzielte er bis heute 38 Tore und legte 32 Treffer auf.