FC Energie Cottbus: Großes Fanfest mit Legendenspiel

Eines der vielen Highlights ist die Rückkehr des Teams Petersen. Bei Nils Petersen glühen die Telefondrähte. Der Torschützenkönig der 2. Bundesliga 2010/11 im Trikot des FC Energie trommelt seine damalige Mannschaft für ein gemeinsames Wochenende an alter Wirkungsstätte zusammen. Die Resonanz ist überwältigend. Am 6. September 2025 will das Team der Pokalhelden von einst nochmal im einstigen Stadion der Freundschaft und heutigen LEAG Energie Stadion gemeinsam auflaufen.



Insgesamt 120 Tore gelangen der Truppe um Nils Petersen in zwei Spielzeiten der 2. Bundesliga. Mit einem 5:5 gegen Karlsruhe, das 4:2 gegen den 1. FC Union Berlin oder 5:0 in Paderborn. Die erste Mannschaft von Trainer Pele Wollitz beim FC Energie stand für Offensivfußball, warf im DFB-Pokal mit Freiburg, Wolfsburg und Hoffenheim gleich drei Bundesligisten raus und stand im Halbfinale. Nun gibt es ein Wiedersehen. Natürlich in Cottbus am Länderspielwochenende eingebaut in das Fanfest des FC Energie am 6. September.



Markus Brzenska hat sofort zugesagt. Dennis Sörensen reist aus Dänemark an. Jules Reimerink kommt mit Familie. Marco Kurth hat einen relativ kurzen Anfahrtsweg. Thorsten Kirschbaum zieht noch einmal die Torwarthandschuhe an, Rene Renno ebenso. Und Leonardo Bittencourt bittet den SV Werder Bremen um Erlaubnis. Es wird ein Stelldichein von Sympathieträgern, eine Reise in die Vergangenheit.