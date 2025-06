FC Energie Cottbus: Förderung für Stadion verabschiedet

Am heutigen Freitag hat der Brandenburgische Landtag im Rahmen seiner 16. Sitzung den Doppelhaushalt für die Kalenderjahre 2025 und 2026 endgültig und rechtsverbindlich verabschiedet. Jene Haushaltsbeschlüsse beinhalten auch explizit Fördermittel für die dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen am LEAG Energie Stadion, der Heimstätte des Drittligisten FC Energie Cottbus.

Insgesamt wird das Land Brandenburg dem FC Energie zweimal eine Million Euro für die kurzfristig notwendigen Instandsetzungsarbeiten der Immobilie zur Verfügung stellen. Zuletzt hatte bereits die Stadtverordnetenversammlung in Cottbus im Nachgang einer eigens einberufenen Task-Force einen Betrag von 500.000 Euro für die Sanierung des Trainingsgeländes in der Parzellenstraße beschlossen.

Präsident Sebastian Lemke sagte: „Es ist in erster Linie sehr gut, dass der Landtag diesen Haushalt verabschiedet hat, weil das enorm wichtig für unser im Strukturwandel befindliches Land Brandenburg ist. Schließlich hängt da für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes extrem viel dran. Besonders erfreulich für uns ist es, dass die bereits im Februar dieses Jahres durch Sportminister Steffen Freiberg angekündigten Fördergelder für das LEAG Energie Stadion eingeplant und nun auch so verabschiedet wurden. Wir wissen das sehr zu schätzen und danken den Abgeordneten der Regierungsfraktionen für diese wichtige und richtige Unterstützung des Profifußball-Standortes Cottbus.“

„An dieser Stelle möchte ich, stellvertretend für den gesamten Verein, den enormen Einsatz unseres Oberbürgermeisters Tobias Schick sowie der bis zuletzt noch als Bürgermeisterin tätigen Marietta Tzschoppe hervorheben. Sie hab uns von Anfang an in allen Prozessen und Gesprächen vollste Unterstützung gegeben und damit viel möglich gemacht.

Am 23. Januar 2025 hatte die Werkstatt 4 „Daseinsvorsorge, ländliche Entwicklung & smart regions” der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH - nachdem zuvor das Projekt den üblichen Qualifizierungsprozess in der Werkstatt durchlaufen - grünes Licht gegeben, eine mögliche Modernisierung des LEAG Energie Stadions in Cottbus wie geplant in einer Studie umfassend und ergebnisoffen zu untersuchen. In diesem Prozess wurde einvernehmlich empfohlen, eine Konzeptstudie über das Förderprogramm STARK durchzuführen.