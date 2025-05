FC Energie Cottbus: Erster Neuzugang ist fix

Der FC Energie Cottbus hat den ersten Neuzugang für die kommende Drittligasaison 2025/2026 unter Vertrag genommen. So wechselt der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler Jannis Boziaris vom FC Astoria Walldorf aus der Regionalliga Südwest in die Lausitz.







Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte: „Wir werden unseren Kader für die neue Saison verändern und haben dafür bekanntermaßen einen engen finanziellen Spielraum. Umso wichtiger ist es, dass wir mit Maniyel jemanden haben, der sehr viele interessante und hungrige Spieler auf dem Zettel hat. Wir haben großes Vertrauen in seine Expertise. Jannis ist so ein interessanter Spieler, der insbesondere in der zurückliegenden Saison eindrucksvoll performt und gezeigt hat, dass er auf hohem Niveau spielen kann. Wir freuen uns, dass wir ihn von unserer Arbeit und dem Club überzeugen konnten. Nicht zuletzt haben die Gespräche mit ihm gezeigt, dass er vom Schritt zu Energie Cottbus und der Perspektive hier begeistert ist.“

„Wir haben Jannis intensiv beobachtet und sind davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seiner Spielweise neue und wichtige Impulse geben kann. Zudem sehen wir auch noch ein hohes Entwicklungspotenzial in ihm. Bei Astoria Walldorf möchten wir uns für die reibungslose und sehr gute Zusammenarbeit bei der Realisierung des Wechsels bedanken“, ergänzt Kaderplaner Maniyel Nergiz.