FC Energie Cottbus empfängt FC Hansa Rostock: Hinweise zum Heimspiel

– Foto: Schneider Torsten

Der FC Energie Cottbus empfängt am Samstag, 7. März 2025, um 14:03 Uhr den F.C. Hansa Rostock zum Top-Spiel der 3. Liga. Dieses "Ostduell" wurde sowohl vom Deutschen-Fußball-Bund als auch den Behörden sowie beiden beteiligten Vereinen als ein Spiel mit erhöhtem Risiko bewertet. Das LEAG Energie Stadion wird aller Voraussicht nach ausverkauft sein. Mitglieder- und Dauerkarteninhaber können Restkarten weiterhin online unter tickets.fcenergie.de ewerben und Energiefans, die noch keine Mitgliedschaft abgeschlossen haben (Jetzt Mitglied werden!) , können zu den jeweiligen Öffnungszeiten im FAN.SHOP.CAFÉ sowie im Zwei \\ Store den personalisierten Vorverkauf nutzen.

Aufgrund jener vollumfänglichen Einstufung als Hochsicherheitsspiel sowie der parallel und in unmittelbarer Nähe stattfindenden Messe "Gartenträume", gibt es für alle Besucherinnen und Besucher mehrere Dinge zu beachten. Bitte nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel, das Fahrrad oder tretet den Weg zum Stadion zu Fuß an. Für Energiefans gilt: Eine Anreise von der Autobahn (Abfahrt Cottbus Süd) aus über Kiekebusch, Branitz und am Tierpark vorbei ist die einzige Möglichkeit zur Anfahrt aus dieser Richtung. Weiterhin sind nur noch die Wege aus Richtung Peitz/Nordring über den östlichen Stadtring sowie über die Willy-Brandt-Straße von der Cottbuser Innenstadt aus möglich.

Gemeinsam mit der Ordnungsbehörde der Stadt Cottbus, der Polizei, dem Fanprojekt sowie allen an der Organisation beteiligten Netzwerkpartnern möchten wir Euch eindringlich darum bitten, am Spieltag möglichst das Auto stehen zu lassen oder zumindest weiträumig im Cottbuser Stadtgebiet abzustellen. Zum Parken werden die Flächen an der Lausitz-Arena (Hermann-Löns-Straße 18), dem Behörden-Zentrum bei der LEAG (Vom-Stein-Straße/Von-Schön-Straße) sowie an der Saarbrücker/Lipezker Straße (bei der Jet-Tankstelle) empfohlen. Von diesen Parkplätzen aus empfehlen wir die Straßenbahnlinien 3 bzw. 4 bis zu Görlitzer Straße oder Marienstraße. Alternativ ist der füßläufige Weg über die Bautzener Straße zu nutzen.

Beim Parken auf dem Sandower Dreieck fällt eine Gebühr von 5,00 Euro an. Diese ist ausschließlich bargeldlos über die Park-Automaten (oder die jeweiligen Apps) zu entrichten. Das Ordnungsamt führt Kontrollen durch! Grundsätzlich wird für Besucherinnen und Besucher des Stadions aufgrund der Messe vom Parken auf dem Sandower Dreieck abgeraten.

Neben der Bitte um möglichst frühzeitiges Erscheinen möchten wir Euch zudem noch weitere organisatorische Hinweise mit auf den Weg zum LEAG Energie Stadion geben. Am Spieltag wird es im Zuge der Anreise von Gästefans zu weitreichenden Einschränkungen auf dem Stadtring kommen, so dass dieser in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und ca. 18:00 Uhr komplett gesperrt werden wird. Die Stadioneingänge am Stadtring (Wernersteg) stehen Fans des FC Energie Cottbus NICHT zur Verfügung, so dass die Stromstraße als Behelfszugang geöffnet wird. Es wird auf eine strikte Fantrennung geachtet!



Für Gästefans, die zwangsläufig mobil anreisen werden, steht der Parkplatz in der Parzellenstraße/Chemiefabrik (vom Stadtring aus) zur Verfügung, die Reisebusse aus Rostock werden durch die Polizei geleitet. Anfahrt über die Straße der Jugend zum Stadtring! Alternativ kann je nach Kapazität und Lageeinschätzung der Polizei auch die Möglichkeit geboten werden, weitere PKW auf dem Stadtring zu parken. Den Weisungen der Polizeikräfte ist Folge zu leisten.

Achtung: Im Geltungsbereiche des LEAG Energie Stadions, dazu zählt explizit auch der Stadionvorplatz am Haupteingang, herrscht ein striktes Glasflaschenverbot. Weiterhin sind die Weitergabe und/oder der Verkauf von alkoholischen Getränken in diesem Bereich sowohl vor dem Spiel bis zur Abreise der Gastmannschaft verboten.

Das LEAG Energie Stadion öffnet seine Pforten am Spieltag bereits um 11:30 Uhr. Energiefans nutzen bitte je nach Blockwahl die Zugänge am Haupteingang, in der Stromstraße, auf der Osttribüne sowie den Eingang zum Bereich für körperlich beeinträchtigte Menschen. Der Zugang für Besucher des VIP-Bereiches erfolgt über den Eingang an der Stadionzufahrt (Schranke) sowie Gäste mit Parkgenehmigungen für den Kunstrasen.

Für Besucherinnen und Besucher des Block H auf der Nordwand gilt: Der Einlass erfolgt ausschließlich über den Seiteneingang am Block F2, da dort zur normalen Eintrittskarte ein entsprechendes Bändchen ausgegeben wird. Dieses ist zusammen mit der Eintrittskarte beim Betreten des Blockes vorzuzeigen. In der Vergangenheit kam es leider mehrfach dazu, dass sich Personen mit Eintrittskarten für andere Blöcke Zutritt zum Block H verschafft und für Überfüllung gesorgt hatten. Im Sinne der Sicherheit aller Besucher soll dies mit jener Maßnahme vermieden werden.