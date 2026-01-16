FC Energie Cottbus: „Eine Verantwortung sollten wir haben“





Eine Ist-Stand mit Fragezeichen?





Dennis Duah und Elias Bethke haben den Verein verlassen. Dazu absolvierte der FCE in der Winterpause ein Testspiel gegen die VSG Altglienicke. Dabei kamen die Cottbuser nicht über 2:2 hinaus, da eine Vielzahl von guten Torchancen nicht in Tore umgemünzt wurde. Die Spielkontrolle und die offensive Herangehensweise stehen dabei außer Frage. Die Wollitz-Elf befindet sich auf einem stabilen Weg. Dabei haben sie aber noch Luft nach oben.



Es gibt viele Situationen in den Spielen, in denen der Gegner es zu leicht hat, sich gegen Energie durchzusetzen. Die Anfälligkeit bei Standardsituationen ist dabei ein Manko, welches es zu bewältigen gilt. Auch im Umschaltspiel von Offensive auf Defensive, wenn der Gegner es zügig spielt, besteht mit Sicherheit noch Handlungsbedarf. Bauen die Gegner das Spiel aus der eigenen Hälfte heraus auf, steht der FCE in der Regel sehr stabil, was auf eine stabile Innenverteidigung zurückzuführen ist.





Aber die Saarbrücker stehen mit dem Rücken zur Wand, und benötigen wichtige Zähler, zum Klassenerhalt. Mit solchen Mannschaften, gerade auswärts, tut sich der FCE oftmals sehr schwer. Saarbrücken ist seit zwölf Ligaspielen sieglos.



Pele Wollitz merkte dazu Folgendes in der Pressekonferenz des Vereins an:



„Eine Verantwortung sollten wir immer haben. Wir spielen für uns alle – für den Club, für die Fans, für die Sponsoren und die Mitglieder. Wir können sehr, sehr viel gewinnen. Wir sollten uns nicht damit beschäftigen, was wir verlieren können“



Ausfälle bei beiden Kontrahenten



Dennis Duah und Elias Bethke wurden in der Winterpause an andere Vereine abgegeben. Justin Butler (Muskelfaserriss), King Manu (Sprunggelenkverletzung), Jonas Hofmann (Trainingsrückstand nach Leisten-OP) und Janis Juckel (Schulter-OP) werden nicht zur Verfügung stehen. Bei den Saarländern fehlen Maurice Multthaup (Nackenbeschwerden), Abdoulaye Kamara (Knie-OP) und Amine Naifi (Aufbautraining nach Kreuzbandriss).