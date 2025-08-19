FC Energie Cottbus: Eine sehr lange Pause

Eine schlechte Nachricht gibt es beim Drittligisten FC Energie Cottbus. Hier sind die Infos des Vereins dazu:
Es war eine echte Schrecksekunde als Torhüter Elias Bethke beim Warmmachen vor dem DFB-Pokalheimspiel gegen Hannover 96 bei einer Übung im Rasen hängenblieb und kurzfristig passen musste. Die im Nachgang erfolgten medizinischen Untersuchungen brachten nun Klarheit und damit ein niederschmetterndes Ergebnis mit sich. Der Stammtorhüter des FC Energie hat sich schwer verletzt und wird seiner Mannschaft lange Zeit fehlen.
„Wir sind wirklich geschockt von der Schwere der Verletzung und werden Eli vollste Unterstützung geben und ihm die bestmögliche Behandlung organisieren. In enger Absprache mit unseren Mannschaftsärzten sowie unserem Partner Rehathleticum aus Berlin werden wir ihn von einem Spezialisten behandeln lassen. Klar ist bereits jetzt, dass er im Jahr 2025 kein Spiel mehr bestreiten wird. Wir wünschen Elias alles Gute und hoffen, dass er so schnell wie möglich auf den Platz zurückkehren kann. Wir müssen uns jetzt beraten, wie wir im sportlichen Bereich mit der Situation umgehen werden“, sagte ein sichtlich mitgenommener Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.
Die umfangreichen Untersuchungen ergaben einen Muskel-Sehnenriss im hinteren Oberschenkelbereich und dieser wird zwangsläufig eine mehrmonatige Pause für Elias Bethke bedeuten. Gute Besserung, Eli!
---
So sehen die nächsten drei Spieltage der 3. Liga aus:
3. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - SC Verl
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - TSV 1860 München
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FC Energie Cottbus
Sa., 23.08.25 16:30 Uhr MSV Duisburg - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 24.08.25 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - F.C. Hansa Rostock
So., 24.08.25 16:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSV Havelse
So., 24.08.25 19:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Viktoria Köln
4. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - FC Ingolstadt 04
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr TSV Havelse - VfL Osnabrück
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr TSV 1860 München - VfB Stuttgart II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Verl - MSV Duisburg
Sa., 30.08.25 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSG 1899 Hoffenheim II
So., 31.08.25 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SV Waldhof Mannheim
So., 31.08.25 16:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SV Wehen Wiesbaden
So., 31.08.25 19:30 Uhr Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Viktoria Köln
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SC Verl
Sa., 13.09.25 16:30 Uhr Alemannia Aachen - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 14.09.25 13:30 Uhr VfL Osnabrück - F.C. Hansa Rostock
So., 14.09.25 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Energie Cottbus
So., 14.09.25 19:30 Uhr TSV 1860 München - TSV Havelse