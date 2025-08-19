FC Energie Cottbus: Eine sehr lange Pause

Es war eine echte Schrecksekunde als Torhüter Elias Bethke beim Warmmachen vor dem DFB-Pokalheimspiel gegen Hannover 96 bei einer Übung im Rasen hängenblieb und kurzfristig passen musste. Die im Nachgang erfolgten medizinischen Untersuchungen brachten nun Klarheit und damit ein niederschmetterndes Ergebnis mit sich. Der Stammtorhüter des FC Energie hat sich schwer verletzt und wird seiner Mannschaft lange Zeit fehlen.

„Wir sind wirklich geschockt von der Schwere der Verletzung und werden Eli vollste Unterstützung geben und ihm die bestmögliche Behandlung organisieren. In enger Absprache mit unseren Mannschaftsärzten sowie unserem Partner Rehathleticum aus Berlin werden wir ihn von einem Spezialisten behandeln lassen. Klar ist bereits jetzt, dass er im Jahr 2025 kein Spiel mehr bestreiten wird. Wir wünschen Elias alles Gute und hoffen, dass er so schnell wie möglich auf den Platz zurückkehren kann. Wir müssen uns jetzt beraten, wie wir im sportlichen Bereich mit der Situation umgehen werden“, sagte ein sichtlich mitgenommener Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Die umfangreichen Untersuchungen ergaben einen Muskel-Sehnenriss im hinteren Oberschenkelbereich und dieser wird zwangsläufig eine mehrmonatige Pause für Elias Bethke bedeuten. Gute Besserung, Eli!