FC Energie Cottbus: Ein Trikot, das Geschichte schreibt!

Der Kurzfilm zum Trikot von Regisseur Stefan Göbel (Vehemennt Cottbus)

Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern, und es ist nicht einfach nur die nächste Spielzeit für unseren FC Energie Cottbus. Es ist eine Jubiläumssaison unseres Vereins. Zum 60-jährigen Vereinsjubiläum werden die Spieler unserer Mannschaft nicht nur ein neues Trikot tragen – sie tragen unsere Geschichte, unsere Identität, unsere Region auf dem Leib. Gemeinsam mit einer Projektgruppe aus Energiefans entwickelt, ist dieses Jubiläumstrikot ein echtes Statement: Für Tradition. Für Cottbus und die Lausitz. Für die Zukunft.



Zwei diagonale Streifen – bekannt aus unserem einzigartigen und legendären Vereinswappen und in Verwendung auf dem allerersten Energie-Trikot aus dem Jahr 1966, dominieren sie das Design des rot-weißen Heimtrikots wie auch des blau-weißen Auswärtstrikots kraftvoll und unverkennbar. Es sind Streifen, die verbinden, sie sind immer da. So wie unsere nun bald 60-jährige Geschichte.



Zurück zum Ursprung und damit zurück zum „echten Emblem“. Das traditionelle, spitz zulaufende Emblem kehrt für die Saison 2025/2026 nicht nur auf unser Trikot zurück, sondern wird vom FC Energie Cottbus ein komplettes Jahr lang als offizielles Vereinsemblem geführt. Kein Kompromiss, kein "modernisiertes" Experiment – sondern das Wappen in seiner Ur-Form, welches Energie durch die Gründungsjahre getragen hat.



Sowohl Heim- als auch Auswärtstrikot sind durchzogen von einer fließenden „Liquid-Textur“. Sie ist inspiriert vom Wasser, einem Element, das unsere Region ebenso historisch wie nachhaltig prägt. Der Cottbuser Ostsee, der Spreewald und das Lausitzer Seenland sowie unser wunderschönes Stadion direkt an der Spree gelegen. Dieses Design verbindet Vergangenheit und Zukunft in einem Stoff.



Dezent, aber immens bedeutungsvoll prangt auf der rechten Hüfte in leichtem Kontrast der Cottbuser Krebs. Kein Wappen, kein Schnörkel – nur der Krebs, wie einst auf dem Schild des „Fredehelm von Cottbus“ im Jahr 1156. Eine Hommage an die Anfänge unserer Stadt Cottbus. Ein Symbol unserer Wurzeln und der innigen Verbindung zu unserer Heimat.



Im Bund sind die aus einer Choreografie der Energiefans in den 2000er Jahren „festgelegten“ zehn Gebote des FC Energie verewigt und machen somit jedes Trikot ein wenig anders und zu einem Einzelstück.



Stolz, prägnant und groß prangt „ENERGIE“ oben auf dem Rücken und darüber in kleinerer Schrift der Zusatz „NUR“ – als kraftvoller Verweis auf den traditionellen Schlachtruf der Energiefans: „NUR ENERGIE!“ – mehr muss an dieser Stelle nicht erzählt werden. Ein Rücken mit Haltung und klarer Botschaft, auf dem die jeweiligen Rückennummern in der ikonischen Schriftart „Friz Quadrata“ dargestellt werden. Designt im Jahr 1966 ist sie weltbekannt und kraftvoll. Ein typografisches Denkmal zum 60-jährigen Jubiläum unseres Vereins.

Ein Trikot, das Geschichte schreibt! Der Verkaufsstart wird am Freitagmittag, 27. Juni 2025 sein!