FC Energie Cottbus: Ein Heimspiel zum Saisonauftakt

Saisonauftakt bei uns zu Hause

Am ersten Augustwochenende geht es für unsere Mannschaft mit dem Pflichtspielauftakt in der 3. Liga wieder so richtig los. Der FC Energie startet dabei im heimischen LEAG Energie Stadion gegen den 1. FC Saarbrücken. Ein Topspiel zwischen dem Vierten und dem Dritten der abgelaufenen Drittligaspielzeit. Die Partie wird entweder am Samstag, 2. August oder Sonntag, 3. August stattfinden, das Auftaktspiel am Freitagabend bestreiten Rot-Weiss Essen und der TSV 1860 München. Die genauen Ansetzungen der ersten zwei Spieltage folgen in der kommenden Woche.