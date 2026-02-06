FC Energie Cottbus: Ein Geschenk zum Geburtstag!

– Foto: FC Energie Cottbus

Wenn der Drittligist FC Energie Cottbus zu Auswärtsspielen startet, dann steht seit weit mehr als zehn Jahren ein vertrauter Partner bereit. Mit dem Reisedienst der Johanniter Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Südbrandenburg fahren sowohl die Profimannschaft als auch unsere Teams aus dem Nachwuchsleistungszentrum sicher und komfortabel in modernen Bussen durch ganz Deutschland - zuverlässig und mit erfahrenen Fahrerinnen und Fahrern am Steuer.

Vor elf Jahren bekam der FC Energie am 15. Januar 2015 einen schwarz gebrandeten Mannschaftsbus, der bis heute nicht nur allen Energiefans, sondern vielen Menschen in Deutschland als eine Augenweide aufgefallen ist, zur Verfügung gestellt. Diese elf Jahre und unzählige Kilometer haben selbstverständlich Spuren hinterlassen, so dass sich die Johanniter als treuer Partner dazu entschieden haben, einen neuen hochmodernen Reisebus anzuschaffen und diesen als Geburtstagsgeschenk in neuem Design – zurück zu unseren Farben Rot und Weiß – der Mannschaft zur Verfügung zu stellen.

Johanniter Regionalvorstand und Energie-Verwaltungsrat Matthias Rudolf zeigte sich hellauf begeistert: „Wir sind so unfassbar stolz darauf, dass wir den FC Energie seit vielen Jahren mit unserem Reisedienst unterstützen dürfen. Es ist uns eine besondere Freude, dass wir der Mannschaft, dem Trainerteam und damit dem gesamten Club nun diesen neuen und optisch wunderschönen Bus zur Verfügung stellen können. Es hat lange gedauert, doch es wurde wirklich gut. Wir wünschen dem Team allzeit gute und sichere Fahrt und für Auswärtspunkte hat dieser deutlich größere und über 14 Meter lange Bus genug Platz an Bord.“