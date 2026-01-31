FC Energie Cottbus: „Dort zu stehen ist eine Superlative.“ Die Wollitz-Elf macht das Jubiläum runder als gedacht. von René Kubasch · Heute, 18:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Schneider Torsten

Vor 15.645 Zuschauern gab es eine Begegnung zu sehen, die sich als sehr abwechslungsreich und spannend herausstellte. Des Weiteren war es für alle Beteiligten des FC Energie ein ganz besonderes Spiel.

Duell mit hohem Unterhaltungswert Diese Partie benötigte keine Abtastphase, da es von Beginn an ein mutiges Auftreten beider Kontrahenten gegeben hat. Dabei gingen die Gäste nach einem Ballverlust von Energie im Mittelfeld in Führung. Deniz Zeitler dribbelte bis in den Strafraum, und vollendete lang ins rechte untere Eck (4.). Aber Energie ließ sich durch diesen frühen Rückstand nicht entmutigen, sodass rasch der Vorwärtsgang eingelegt wurde. Bei einem Angriff über die linke Außenbahn flankte Axel Borgmann in den Strafraum, wo Erik Engelhardt an den Ball kam, aber knapp am rechten Pfosten vorbeisetzte (6.). Auch King Manu konnte den Ausgleich nicht herstellen, da Lukas Petersson das Spielgerät noch über die Querlatte lenken konnte (14.).





Jedoch deutete sich der Ausgleich mit diesen Torchancen an, welcher dann ein paar Minuten später folgte. Ein Eckball wurde per Doppelpass zwischen Tolcay Cigerci und Dominik Pelivan ausgeführt. Dann nahm A. Borgmann im Strafraum den Ball an, um ihn anschließend zu Moritz Hannemann weiterzuleiten. Der Offensivallrounder hämmerte das runde Leder aus gut acht Metern in die Maschen (15.). Beinahe hätte die TSG die Führung wiederhergestellt, als Lars Strobl sich gegen seine Gegenspieler durchsetzte, und knapp über das FCE-Gehäuse schoss (23.).



Aber auch Energie hatte die Führung auf dem Fuß, als Lukas Michelbrink aus einer guten Position auf das TSG-Tor schoss. Jedoch fälschte Arian Llugiqi knapp über den Querbalken ab (35.). Anschließend verfehlte M. Hannemann das Ziel knapp, als sein Schuss links am Pfosten vorbeigestrichen ist (37.). Doch dann gab es doch die Führung für die Hausherren. Nyamekye Awortwie-Grant leitete den Ball zur Grundlinie des Strafraums weiter, wo T. Cigerci eine saubere Ballverarbeitung vollzog, um anschließend zu Erik Engelhardt in den Fünfmeterraum zu flanken. Der Stürmer schraubte sich am zweiten Pfosten in die Höhe, und vollendete per Kopf zum 2:1.