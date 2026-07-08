FC Energie Cottbus: "Dieses Umfeld bieten wir ihm hier"

– Foto: FC Energie Cottbus

Der FC Energie Cottbus hat sich mit Angreifer Erik Engelhardt auf einen Verbleib über die Zweitligaspielzeit 2026/27 hinaus verständigt und den Vertrag am Donnerstagmorgen langfristig verlängert.

„Er ist ein Spieler, der ein homogenes und harmonisches Umfeld braucht, in dem er sich wohlfühlen kann. Dieses Umfeld bieten wir ihm hier mit unserer vollen Unterstützung. Wir wissen, welche Qualitäten ‚Panzer‘ hat und welchen Mehrwert er unserem Spiel gibt. Deshalb wollten wir ihn unbedingt längerfristig an uns binden. Schön, dass wir das so früh realisieren konnten und es nun Klarheit gibt“, sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

„Erik ist ein kompletter Stürmer, der praktisch alles mitbringt. Er kann mit seiner Art des Spiels jeder Abwehr wehtun, darauf setzen wir in unserem Spiel auch weiterhin. Seine 22 Tore in der vergangenen Saison sprechen zudem eine deutliche Sprache“, ergänzt Kaderplaner Maniyel Nergiz.