FC Energie Cottbus: Die zweite Testspielreihe steht an

Morgen, 17:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie VSG Altglienicke Altglienicke









Der Klub vermeldete, dass fast 4.000 Dauerkarten verkauft worden sind. In knapp vier Wochen startet Energie mit einem Heimspiel gegen den ersten 1. FC Saarbrücken in die neue Spielzeit. Bis dahin wird noch viel Wasser in die Spree fließen und noch einige Testspiele zu absolvieren sein.



Am Freitag auf dem Dissenchener Sportplatz stellt sich die VSG Altglienicke als Gegner vor. Gegenüber den bisherigen Testspielen ist dies der erste Gradmesser für die Cottbuser, da die Regionalligisten schwer zu bespielen sind und die VSG über mehr als nur gute Einzelspieler verfügt. Im vergangenen Jahr bezwangen die Rot-Weißen die Berliner mit 2:0. Jetzt geht es sicher darum, dass sich die Probespieler wie Justin Butler oder Leon Guwara für einen festen Vertrag empfehlen.



Ab jetzt gilt sicher auch die Prämisse, so langsam aber sicher das passende System an die neuen Spieler anzupassen. Bleibt Pele Wollitz dem 4-3-3 treu oder wird man ausgiebig das 4-4-2 testen? Die nächste Gelegenheit gibt es dafür am Samstag um 14:00 Uhr, wenn man auf dem Werner-Seelenbinder-Sportplatz in Herzberg gegen den Oberligisten TSG Neustrelitz testet. Sicherlich ist es auch eine interessante Testpartie, da dort der ehemalige FCE-Jugendspieler Sascha Tresper unter Vertrag steht. Auch der TSG-Trainer ist kein Unbekannter für Energie. Thomas Franke durchlief einst den Jugendbereich bei Energie und empfahl sich über die einstige U23-Mannschaft der Lausitzer für den Kader der damaligen Zweitligamannschaft der Saison 2009/2010.