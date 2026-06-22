FC Energie Cottbus: Der „König“ bleibt

Foto: Steve Seiffert CBpx

Der Zweitligist FC Energie Cottbus hat sich mit King Manu auf einen Verbleib in der Lausitz verständigt. Der Innenverteidiger war in der zurückliegenden Saison vom bisherigen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf nach Cottbus ausgeliehen, wo der laufende Vertrag durch den Abstieg in die 3. Liga seine weitere Gültigkeit verlor.

„Es ist wirklich beeindruckend, wie sich King im Laufe der vergangenen Spielzeit bei uns entwickelt hat. Er hat einen großen Anteil an unserem Aufstieg in die 2. Bundesliga und wir wollten ihn gerne weiter in unserer Mannschaft haben. Ich habe das schon mal gesagt, dass mir diese Spielweise sehr imponiert. Ich habe es so ein wenig als ‚positiv arrogant‘ bezeichnet. Und das meine ich absolut respektvoll. King ist ein toller Mensch und Fußballer und es macht sehr viel Freude, ihn zu begleiten“, sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Kaderplaner Maniyel Nergiz fügt an: „King bringt alles mit, was heutzutage ein moderner Innenverteidiger haben muss. Physis, Tempo, Übersicht und Einsatzwillen. Es war klar, dass diese überragende Saison bei uns auch andernorts Begehrlichkeiten geweckt hat. Umso schöner ist es, dass King den Weg mit uns so weitergehen möchte.“