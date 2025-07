FC Energie Cottbus: Dennis Duah wird ausgeliehen

„Wir haben uns Dennis über einen langen Zeitraum angeschaut und dabei hat er sich sehr engagiert präsentiert und auch innerhalb des Teams schnell den Anschluss gefunden. Er bringt Größe und Tempo mit, was wir uns auch ein stückweit gewünscht haben. Der Austausch und die Zusammenarbeit mit Dynamo Dresden war wirklich professionell und zielführend, so dass wir zum Entschluss gekommen sind, dass das für alle Seiten eine gute Sache sein kann. Wir freuen uns, dass wir ihn jetzt bei uns begrüßen dürfen“, sagte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz am Donnerstagmittag, nachdem er zuvor in der Pressekonferenz die Neuigkeit offiziell verkündet hatte.



Dennis Duah wurde im mecklenburgischen Hagenow geboren und lernte das Fußballspielen in Hamburg. Dort spielte er beim VfL Lohbrügge, Concordia Hamburg sowie dem Niendorfer TSV, ehe es ihn nach einem Jahr beim FC St. Pauli in das Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV zog.

Von 2019 durchlief er beim HSV alle Jugendteam bis hin zur zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nordost. Im zurückliegenden Sommer sicherte sich die damals noch drittklassige SG Dynamo Dresden die Dienste des ambitionierten Innenverteidigers, doch bei den Sachsen kam Dennis Duah nicht zum Zuge. Bis heute absolvierte der 1,90 Meter große Abwehrmann insgesamt 78 Spiele in der Regionalliga Nord und 27 in den Junioren-Bundesligen.