FC Energie Cottbus: Dennis Duah wechselt zum TSV Havelse

Beim Drittligisten FC Energie Cottbus gibt es einen Abgang. Dies teilt der Verein dazu mit:

Der FC Energie Cottbus hat sich mit der SG Dynamo Dresden auf eine sofortige Beendigung des Leihgeschäfts von Dennis Duah verständigt. Der 22-jährige Innenverteidiger schloss sich im vergangenen Sommer unserem Team an und kam in der Hinrunde der laufenden Spielzeit auf fünf Einsätze in der 3. Liga.

„Dennis hat sich bei uns immer reingehauen und stets top verhalten, doch es hat einfach nicht so gepasst, wie wir gehofft hatten. Das ist im Fußball manchmal so. Wir wünschen ihm sportlich wie auch privat alles erdenklich Gute für die Zukunft“, sagte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz zum Abschied.