FC Energie Cottbus: Dennis Duah wechselt zum TSV Havelse

Beim Drittligisten FC Energie Cottbus gibt es einen Abgang. Dies teilt der Verein dazu mit:
Der FC Energie Cottbus hat sich mit der SG Dynamo Dresden auf eine sofortige Beendigung des Leihgeschäfts von Dennis Duah verständigt. Der 22-jährige Innenverteidiger schloss sich im vergangenen Sommer unserem Team an und kam in der Hinrunde der laufenden Spielzeit auf fünf Einsätze in der 3. Liga.
„Dennis hat sich bei uns immer reingehauen und stets top verhalten, doch es hat einfach nicht so gepasst, wie wir gehofft hatten. Das ist im Fußball manchmal so. Wir wünschen ihm sportlich wie auch privat alles erdenklich Gute für die Zukunft“, sagte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz zum Abschied.
Dennis Duah wird vom Zweitligisten direkt weiterhin verliehen und fortan für unseren Ligakonkurrenten TSV Havelse auflaufen.
So sieht die Tabelle der 3. Liga aus:
1. FC Energie Cottbus 19 11-3-5 42:33 36
2. SC Verl 19 9-8-2 44:26 35
3. MSV Duisburg (Auf) 19 9-7-3 32:22 34
4. Rot-Weiss Essen 19 9-7-3 36:30 34
5. F.C. Hansa Rostock 19 8-8-3 31:19 32
6. VfL Osnabrück 19 9-5-5 26:21 32
7. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 19 9-4-6 40:27 31
8. TSV 1860 München 19 9-3-7 29:29 30
9. SV Waldhof Mannheim 19 9-2-8 32:31 29
10. VfB Stuttgart II 19 8-5-6 26:26 29
11. SV Wehen Wiesbaden 19 8-4-7 25:23 28
12. Viktoria Köln 19 8-3-8 28:25 27
13. SSV Jahn Regensburg (Ab) 19 7-3-9 28:29 24
14. FC Ingolstadt 04 19 5-7-7 32:30 22
15. 1. FC Saarbrücken 19 5-7-7 29:31 22
16. FC Erzgebirge Aue 19 5-7-7 23:28 22
17. Alemannia Aachen 19 6-3-10 28:34 21
18. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 19 5-1-13 26:44 16
19. TSV Havelse (Auf) 19 2-7-10 25:40 13
20. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 19 2-0-17 16:50 6
