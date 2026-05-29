FC Energie Cottbus: "Davon sind wir überzeugt" Der FC Energie Cottbus, Vizemeister der 3. Liga und Aufsteiger in die 2. Bundesliga, verlängert mit Justin Butler von red/pm · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

Foto: Steve Seiffert CBpx

Es stand schon etwas länger fest, nun sind alle vertraglichen Dinge abgearbeitet und sämtliche Unterschriften unter dem neuen Arbeitspapier von Offensivspieler Justin Butler erfolgt. Der 25-Jährige bleibt demnach auch in der Saison 2026/2027 im Team des FC Energie Cottbus, dem Vizemeister der 3. Liga und Aufsteiger in die 2. Bundesliga.







„Justin hat alle Voraussetzungen, um im Profifußball richtig Fuß zu fassen. Mit seiner Dynamik und Schnelligkeit hat er großes Potenzial und kann auch in der 2. Liga den Gegnern richtig wehtun. Davon sind wir überzeugt und möchten, dass er im kommenden Jahr noch mehr Tiefe in sein und unser Spiel bringt“, setzt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz auf die Qualitäten des Angreifers. „Wir haben unsere Spielphilosophie, die wir auch so beibehalten möchten. Mit seiner Physis und dem hohen Tempo kann Justin hierbei ein echter Faktor sein“, erklärt Kaderlaner Maniyel Nergiz.