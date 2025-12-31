FC Energie Cottbus: Das ist der Winterfahrplan

Noch befindet sich der Drittligist FC Energie Cottbus in der Winterpause, so dass die Kicker sowie das Trainer- und Funktionsteam den Jahreswechsel in ihrem wohlverdienten Winterurlaub mit Familie und Freunden erleben dürfen. Doch kurz darauf beginnt die kurze aber knackige Vorbereitung auf die Rückrunde, welche für die Lausitzer am Samstag, 17. Januar 2026, um 14:03 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken beginnen wird.

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz bittet seine Jungs also schon am Freitag, 2. Januar, um 14:00 Uhr zum ersten Training in den Eliaspark und am Wochenende wird jeweils doppelt trainiert. Auch der kleine Winterfahrplan steht praktisch fest. So ist am Mittwoch, 7. Januar, um 13:00 Uhr das erste Vorbereitungsspiel gegen die VSG Altglienicke angesetzt und ebenfalls am Mittwoch, 14. Januar, um 13:00 Uhr wird die zweite Mannschaft von Hertha BSC nach Cottbus reisen. Beide Spiele werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen und der Spielort ist jeweils noch offen. Ob am Samstag, 10. Januar noch ein weiteres Testspiel absolviert werden wird, das entscheidet sich erst kurzfristig. Aktuell steht an diesem Tag eine Trainingseinheit auf der Agenda.

Neben der Reise in das Saarland werden im ersten Monat des neues Jahres zudem zwei Heimspiele im LEAG Energie Stadion ausgetragen. Die Spiele gegen den 1. FC Schweinfurt am Samstag, 24. Januar, um 14:00 Uhr sowie die Partie zum 60-jährigen Vereinsjubiläum am Samstag, 31. Januar, um 14:00 Uhr gegen die TSG Hoffenheim II sind im Verkauf. Eintrittskarten gibt es unter tickets.fcenergie.de, in allen Vorverkaufsstellen und falls verfügbar an der Tageskasse (Tageskassenzuschlag beachten!).