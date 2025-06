FC Energie Cottbus: Das erste Testspiel steht an

Morgen, 18:30 Uhr SV Wacker 21 Schönwalde Schönwalde FC Energie Cottbus FC Energie 18:30 live PUSH





Wenn das Testspiel in Schönwalde auf dem Wacker-Sportplatz um 18:30 Uhr angepfiffen wird, dann wird der FC Energie rund 60 Kilometer Fahrtweg und gute fünfzig Minuten Fahrtweg hinter sich gebracht haben. Solche Testspiele in der Region haben den Vorteil, dass sie nicht so weit entfernt liegen und man nicht in schweißtreibender Hitze in Cottbus abfahren muss.



Zum Einsatz dürften nahezu alle Spieler kommen, da sie erst einmal wieder in den Spielrhythmus kommen sollen. Die Taktik spielt ohnehin noch keine Rolle. Fehlen wird auf jeden Fall Timmy Thiele, der nach seiner Meniskus-O.P. noch aussetzen muss. So haben zum Beispiel alle anderen Akteure am Donnerstagvormittag in Wilmersdorf trainiert. Freitagvormittag steht das normale Training in der Parzellenstraße an. Zu diesem Zeitpunkt haben die Spieler diverse Fitnessstest hinter sich gebracht, die auch die Laktatwerte beinhalten. Das Funktions- als auch Athletikteam kann so ganz genau einschätzen, ob sich die Spieler im Sommerurlaub an die Regeln gehalten und ggf. mitgegebene Pläne für die Fitness umgesetzt haben.



Ist dies der Fall, dann steht den ersten Einsätzen bei den Testspielen nichts mehr im Weg. Zwar sind eben solche auch schweißtreibend, jedoch ist der Ball wieder im Spiel, was jeden Profi und Amateur erfreuen dürfte. Für Energie ist es ein Marathon von drei Testspielen an diesem Wochenende. Am Samstag führt dann der Weg in das nahe gelegene Finsterwalde. Am Sonntag geht es dann ins sächsische Wittichenau zum DJK Blau-Weiß Wittichenau.