FC Energie Cottbus: Alles klar mit „Campe“

Der FC Energie Cottbus und Tim Campulka haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt und den im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert. Damit wird der Abwehrspieler auch in der Zweitligaspielzeit 2026/2027 das Trikot des Vereins tragen.
“Wir hatten in den zurückliegenden Wochen ein paar Gespräche, in denen beiden Seiten von vornherein klar war, dass wir weiterhin zusammenarbeiten möchten. Im Trainerteam wissen wir genau, was wir sportlich und menschlich an ihm haben. Er ist ein zuverlässiger Verteidiger und absoluter Teamplayer, der unserer Mannschaft richtig guttut. Zudem hat auch er immer wieder betont, dass er sich bei uns in Cottbus sehr wohlfühlt und weiterhin ein Teil dieser Mannschaft sein möchte“, sagte Claus-Dieter Wollitz.
„Campe ist für unsere Mannschaft ein Mehrwertspieler, der sowohl auf dem Feld als auch in der Kabine immer funktioniert. Solche Typen braucht die Mannschaft und der Club“, führt Kaderplaner Maniyel Nergiz fort.
Tim Campulka kam im Juli 2023 vom Chemnitzer FC nach Cottbus und durchlebte mit dem FC Energie in drei fantastischen Jahren sowohl den Aufstieg in die 3. Liga als auch nun in die 2. Bundesliga. Als Leistungsträger und über weite Strecken Stammspieler geht Tim Campulka voran und mit seiner Unterschrift den eingeschlagenen Weg des Vereins weiter. Der 27-jährige Innenverteidiger absolvierte bis zum heutigen Tage wettbewerbsübergreifend insgesamt 80 Pflichtspiele für den FC Energie, erzielte dabei acht Tore und bereitete zwei Treffer für seine Teamkollegen vor.