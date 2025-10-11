– Foto: Schneider Torsten

FC Energie Cottbus: Alle Infos zum Weihnachtssingen 2025 Es verspricht erneut ein stimmungsvolles Erlebnis für die ganze Familie. Verlinkte Inhalte 3. Liga Landespokal BRB FC Energie

Der FC Energie Cottbus verwandelt das LEAG Energie Stadion auch in diesem Jahr wieder in einen Ort voller Lichter, Musik und Gemeinschaft. Das mittlerweile nun schon traditionelle Weihnachtssingen wird am Sonntag, 21. Dezember 2025, stattfinden und verspricht erneut ein stimmungsvolles Erlebnis für die ganze Familie.





Ein Nachmittag voller Musik, Lichter und Herzenswärme Bereits ab 15:00 Uhr öffnet der karitative Weihnachtsmarkt seine Pforten. Auf dem Hauptplatz und hinter der Westtribüne erwarten Besucherinnen und Besucher zahlreiche Stände regionaler und gemeinnütziger Initiativen. Ob Glühwein, Plinse, Kuchen, Bastelaktionen, Kinderschminken, Weihnachtswerkstatt oder Fotoecken, die Vielfalt sorgt für festliche Stimmung und dabei etwas Gutes zu tun, das steht hier im Mittelpunkt.

Ab 18:00 Uhr wird dann das gemeinsame Weihnachtssingen beginnen, bei dem tausende Stimmen von Energiefans für eine unvergessliche Atmosphäre sorgen werden. Das Bühnenprogramm 2025 bietet ein abwechslungsreiches Line-up: Alexander Knappe mit Band, der Kinderchor „Pfiffikus“, Marlon Falter sowie der ukrainischer Frauenchor aus Cottbus werden ebenso wie Clara Valerie, Stürmer Erik Engelhardt und weitere Protagonisten des FC Energie Cottbus dabei sein. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Tobias Schick vereint das Weihnachtssingen Musik, Gemeinschaft und karitatives Engagement zu einem der emotionalsten Events des Jahres in unserer Stadt.