FC Empor Weimar II: Beste Platzierung seit 13 Jahren

Starker Rückrundenstart als Initialzündung

Zum Rückrundenauftakt setzte Empor II ein klares Ausrufezeichen: Gegen den späteren Vizemeister SV Obernissa gelang ein verdienter 3:2-Heimsieg. Es folgten ein souveräner 5:0-Auswärtssieg in Blankenhain sowie ein umkämpftes 1:1 gegen Kirchheim. Mit sieben Punkten aus drei Spielen war der Grundstein für eine starke zweite Saisonhälfte gelegt. Beim späteren Meister und Aufsteiger SV Tonndorf II musste das Team ersatzgeschwächt antreten und verlor mit 2:5. Doch die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: In den nächsten vier Spielen blieb Empor II ohne Gegentor und fuhr vier deutliche Siege ein (4:0, 5:0, 3:0, 3:0). Diese Serie brachte nicht nur ein starkes Torverhältnis, sondern auch wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenränge. Das letzte Saisonspiel bei der SpVgg Kranichfeld II entwickelte sich zu einem offenen und torreichen Schlagabtausch, in dem sich Empor am Ende mit 3:4 geschlagen geben musste.