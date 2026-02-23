FC Empor Weimar 06: zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten

Die erste Halbzeit verlief aus unserer Sicht katastrophal. Fortuna Großschwabhausen setzte uns von Beginn an stark unter Druck und ging bereits in der 2. Minute mit 0:1 in Führung. Wir liefen fast ausschließlich hinterher, agierten kaum selbst und reagierten mehr, als dass wir das Spiel gestalteten. Die Gäste blieben spielbestimmend und erhöhten in der 34. Minute verdient auf 0:2, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete.

Nach einer deutlichen Pausenansprache und mehreren Wechseln präsentierte sich unser Team in der zweiten Halbzeit wie ausgewechselt. Wir übernahmen nun das Kommando und setzten Großschwabhausen früh unter Druck. Dieser zahlte sich in der 51. Minute aus, als ein Gästeakteur den Ball unter Druck unglücklich ins eigene Tor lenkte (1:2). Nur vier Minuten später folgte der Ausgleich: Marian Domann traf in der 55. Minute zum 2:2. Jetzt hatten wir das Spiel komplett in der Hand. In der 61. Minute brachte Christian Löwer uns mit dem 3:2 erstmals in Führung. Der Druck blieb hoch und Marian Domann erhöhte in der 68. Minute auf 4:2 durch ein klasse Freistoß. Die Gäste hatten große Probleme, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. In der Schlussphase bauten wir das Ergebnis weiter aus: Nils Herrmann traf in der 80. Minute zum 5:2, ehe Löwer nur zwei Minuten später auf 6:2 stellte. Den Schlusspunkt setzte Noah Döller in der 87. Minute mit dem Treffer zum 7:2-Endstand.

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten, in dem wir uns für eine starke zweite Hälfte deutlich belohnten.