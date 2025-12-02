FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Erste Männer – Einzug ins Kreispokal-Halbfinale Unsere Erste Männer steht nach einem 6:0-Erfolg beim Kreisligisten BSG Sormitztal Leutenberg im Kreispokal-Halbfinale. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit und der 1:0-Führung durch Marian Domann (28.) verschoss der Gastgeber kurz nach Wiederanpfiff einen Foulelfmeter. Im weiteren Verlauf zeigte unser Team eine klare Leistungssteigerung und baute die Führung durch Thubauville (2), Kahoul, Spann und Hertel auf 6:0 aus. Wir freuen uns nun auf das Halbfinale und ein spannendes Los.

Unsere Zweite Männer gewann ihr Auswärtsspiel bei SG Grün-Weiß Niedertrebra knapp, aber verdient. Die Treffer erzielten Simon Söchting und Marc Wolf. Mit diesem Erfolg überwintern wir an der Tabellenspitze und halten vier Punkte Vorsprung auf Platz zwei.

D2 – Niederlage beim Herbstmeister

Die D2 musste sich beim Herbstmeister trotz ordentlicher Gegenwehr mit 3:7 (2:3) geschlagen geben.

Spielbericht Gastgeber:

D3 – Deutlicher Sieg zum Hinrundenabschluss

Die D3 gewann ihr letztes Hinrundenspiel nach starker zweiter Halbzeit mit 6:1 und überwintert auf dem vierten Tabellenplatz.

💙💛