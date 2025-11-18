 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: FC Empor Weimar 06

FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

„Während die A- und D-Junioren aus dem Pokal ausgeschieden sind, konnten die B- und C-Junioren ihr Ticket für das Pokal-Halbfinale lösen.Die zweiten Männer holen einen Teilerfolg, die Erste verliert.“

Kreisoberliga Männer 11.Spieltag

Eine Niederlage zur späten Stunde erlebte unsere Erste am Samstagabend. Gegen die insgesamt etwas griffigeren Gäste aus Martinroda musste man sich mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Am kommenden Wochenende gastiert das Team beim Spitzentrio aus Elgersburg.

Spielbericht:

1.Kreisklasse Männer 11.Spieltag

Spät, aber nicht zu spät, sicherte sich unsere Zweite verdient einen Punkt beim Spitzenreiter. Omar Kahoul, Franziskus Markert und Flor Rudat waren beim 3:3 (1:1) für uns erfolgreich.

2.Kreisklasse Männer 8.Spieltag

Erneut ersatzgeschwächt und ohne guten Tag erwischte es unsere Dritte in Tonndorf. Gegen die in der Chancenverwertung deutlich konsequenteren Gastgeber setzte es eine 1:5-Pleite. Andre Mikuta erzielte unseren Treffer.

A-Junioren Kreispokal Halbfinale

Der Finaltraum ist für unsere A-Junioren leider geplatzt. In einer chancenarmen Partie entschieden die Gäste das Spiel mit ihrem Tor in der 35. Minute.

B-Junioren Kreispokal Viertelfinale

Dafür zogen unsere B-Junioren ins Halbfinale ein. Bei den „Löwen“ des FSV Grün-Weiß Blankenhain gab es einen 4:1 (2:1)-Erfolg. Nun hoffen wir auf ein Heimlos im Halbfinale.

C-Junioren Kreispokal Viertelfinale

Richtig spannend wurde es bei unseren C-Junioren beim SV Niederkrossen. Trotz 3:1-Halbzeitrückstands drehte das Team die Partie noch in der Verlängerung und gewann 4:3. Klasse Leistung, Jungs – jetzt freuen wir uns aufs Halbfinale!

D-Junioren Kreispokal Viertelfinale

Einen schwarzen Tag erwischte unsere D1. Gegen den SV Eintracht Wickerstedt schied man – auch aufgrund eines Viererpacks des Eintracht-Stürmers – aus und verpasste das Halbfinale.

D-Junioren Kreisliga Nachholspiel

Im Nachholspiel auf dem Kunstrasen am Lindenberg trennte sich unsere D3 nach Rückstand 1:1 vom FSV Grün-Weiß Blankenhain.

Aufrufe: 018.11.2025, 12:00 Uhr
Rene HeinzeAutor