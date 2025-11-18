FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Kreisoberliga Männer 11.Spieltag
Eine Niederlage zur späten Stunde erlebte unsere Erste am Samstagabend. Gegen die insgesamt etwas griffigeren Gäste aus Martinroda musste man sich mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Am kommenden Wochenende gastiert das Team beim Spitzentrio aus Elgersburg.
Spielbericht:
1.Kreisklasse Männer 11.Spieltag
Spät, aber nicht zu spät, sicherte sich unsere Zweite verdient einen Punkt beim Spitzenreiter. Omar Kahoul, Franziskus Markert und Flor Rudat waren beim 3:3 (1:1) für uns erfolgreich.
2.Kreisklasse Männer 8.Spieltag
Erneut ersatzgeschwächt und ohne guten Tag erwischte es unsere Dritte in Tonndorf. Gegen die in der Chancenverwertung deutlich konsequenteren Gastgeber setzte es eine 1:5-Pleite. Andre Mikuta erzielte unseren Treffer.
A-Junioren Kreispokal Halbfinale
Der Finaltraum ist für unsere A-Junioren leider geplatzt. In einer chancenarmen Partie entschieden die Gäste das Spiel mit ihrem Tor in der 35. Minute.
B-Junioren Kreispokal Viertelfinale
Dafür zogen unsere B-Junioren ins Halbfinale ein. Bei den „Löwen“ des FSV Grün-Weiß Blankenhain gab es einen 4:1 (2:1)-Erfolg. Nun hoffen wir auf ein Heimlos im Halbfinale.
Spielbericht:
C-Junioren Kreispokal Viertelfinale
Richtig spannend wurde es bei unseren C-Junioren beim SV Niederkrossen. Trotz 3:1-Halbzeitrückstands drehte das Team die Partie noch in der Verlängerung und gewann 4:3. Klasse Leistung, Jungs – jetzt freuen wir uns aufs Halbfinale!
D-Junioren Kreispokal Viertelfinale
Einen schwarzen Tag erwischte unsere D1. Gegen den SV Eintracht Wickerstedt schied man – auch aufgrund eines Viererpacks des Eintracht-Stürmers – aus und verpasste das Halbfinale.
D-Junioren Kreisliga Nachholspiel
Im Nachholspiel auf dem Kunstrasen am Lindenberg trennte sich unsere D3 nach Rückstand 1:1 vom FSV Grün-Weiß Blankenhain.
💙💛