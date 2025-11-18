FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Kreisoberliga Männer 11.Spieltag

Eine Niederlage zur späten Stunde erlebte unsere Erste am Samstagabend. Gegen die insgesamt etwas griffigeren Gäste aus Martinroda musste man sich mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Am kommenden Wochenende gastiert das Team beim Spitzentrio aus Elgersburg.



Spielbericht:

1.Kreisklasse Männer 11.Spieltag

Spät, aber nicht zu spät, sicherte sich unsere Zweite verdient einen Punkt beim Spitzenreiter. Omar Kahoul, Franziskus Markert und Flor Rudat waren beim 3:3 (1:1) für uns erfolgreich.

2.Kreisklasse Männer 8.Spieltag

Erneut ersatzgeschwächt und ohne guten Tag erwischte es unsere Dritte in Tonndorf. Gegen die in der Chancenverwertung deutlich konsequenteren Gastgeber setzte es eine 1:5-Pleite. Andre Mikuta erzielte unseren Treffer.