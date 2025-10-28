FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Kreisoberliga Männer 9.Spieltag
Mit einem Ausrufezeichen endete das Heimspiel unserer Ersten Männer gegen den FSV Gräfenroda. Neben der „Null“ für Keeper Patrick Naumann und seine Abwehrreihe konnte das Team vier Treffer erzielen. Ein starker Auftritt unserer Jungs – Spielbericht und Fotos findet ihr.
2.Kreisklasse Männer 6.Spieltag
Völlig überraschend gewannen unsere Dritten Männer bei der Landesklasse-Reserve des SC 1903 Weimar mit 3:2 (2:1). Unsere Torschützen waren Max Schrader(2) und Neuzugang Minh Nguyen, der per direkter Ecke traf.
A-Junioren Kreisoberliga 5.Spieltag
Einen sicher geglaubten Heimsieg gaben unsere A-Junioren gegen den FC Einheit Bad Berka noch aus der Hand. Trotz Doppelpack von Jonas Reimann endete die Partie nur 2:2 (2:0).
B-Junioren Kreisliga 5.Spieltag
Auch die B-Junioren waren erneut erfolgreich. Auf dem Kunstrasen des Schöndorfer SV (Danke nochmal für die Platzbereitstellung!) gelang ein ungefährdeter Erfolg, der die gute Entwicklung der Mannschaft bestätigt.
C-Junioren Kreisliga 6.Spieltag
Einen Kantersieg feierten die C-Junioren gegen die jüngeren, aber tapferen C2-Junioren des VfB Oberweimar. Mehrere Spieler konnten sich dabei in die Torschützenliste eintragen – eine geschlossene Teamleistung!
D-Junioren Kreisoberliga 7.Spieltag
Nur 41 Stunden nach dem Pokal-Weiterkommen legten unsere D1-Junioren nach und gewannen auswärts in Arnstadt souverän mit 4:0. Damit festigte das Team seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.
D-Junioren Kreisliga 7.Spieltag
Eine knappe Kiste war das Duell unserer D2 gegen den TSV Kromsdorf. Am Ende entschieden Kleinigkeiten zugunsten der Gastgeber. Spielbericht und Fotos findet ihr.
E-Junioren Kreisliga 5.Spieltag
Auf ungewohntem Terrain – dem Kunstrasen auf dem Lindenberg – gelang unseren E1-Junioren ein Heimsieg. Nach 50 Minuten stand ein hart erkämpfter 2:0-Erfolg fest.