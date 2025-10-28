FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Kreisoberliga Männer 9.Spieltag

Mit einem Ausrufezeichen endete das Heimspiel unserer Ersten Männer gegen den FSV Gräfenroda. Neben der „Null“ für Keeper Patrick Naumann und seine Abwehrreihe konnte das Team vier Treffer erzielen. Ein starker Auftritt unserer Jungs – Spielbericht und Fotos findet ihr.

2.Kreisklasse Männer 6.Spieltag

Völlig überraschend gewannen unsere Dritten Männer bei der Landesklasse-Reserve des SC 1903 Weimar mit 3:2 (2:1). Unsere Torschützen waren Max Schrader(2) und Neuzugang Minh Nguyen, der per direkter Ecke traf.

A-Junioren Kreisoberliga 5.Spieltag

Einen sicher geglaubten Heimsieg gaben unsere A-Junioren gegen den FC Einheit Bad Berka noch aus der Hand. Trotz Doppelpack von Jonas Reimann endete die Partie nur 2:2 (2:0).

B-Junioren Kreisliga 5.Spieltag

Auch die B-Junioren waren erneut erfolgreich. Auf dem Kunstrasen des Schöndorfer SV (Danke nochmal für die Platzbereitstellung!) gelang ein ungefährdeter Erfolg, der die gute Entwicklung der Mannschaft bestätigt.