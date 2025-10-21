FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Die erste Mannschaft musste beim SV Blau-Weiß Schmiedehausen hart arbeiten. Gegen das Spitzenteam der Kreisklasse entschied Marian Domann die Partie mit seinem Treffer zum 2:4 in der 86. Minute. Kurz darauf sah er allerdings noch unnötig Gelb-Rot. Dennoch freut sich das Team über den Einzug in die nächste Pokalrunde.

Die zweite Mannschaft nutzte die Spielpause für ein Testspiel gegen den SV Concordia Erfurt. In einer fairen Partie konnte sich das Team zu Hause durchsetzen. Fotos vom Spiel findet ihr hier:



Alte Herren Freundschaftsspiel



Schöndorfer SV - SG Empor / Vimaria Weimar 2:0 (2:0)

Die Alten Herren der SG Vimaria/Empor Weimar mussten sich am Freitagabend beim Schöndorfer SV mit 0:2 geschlagen geben. Nach gutem Start übernahm Schöndorf die Kontrolle und traf durch Stephan Kretzer und Sebastian Rottorf. Nach der Pause blieb die Begegnung offen, doch die SG fand keinen Weg mehr zum Anschluss.

A-Junioren Kreispokal Viertelfinale



SG Empor / Berlstedt / Schöndorf - FC Einheit Bad Berka 5:1 (1:0)

Dank eines Hattricks des eingewechselten Jonas Triebel und zwei Treffern von Gustav Hiese zogen unsere A-Junioren souverän ins Halbfinale ein. Nun fehlt nur noch ein Schritt bis zum Finale!

B-Junioren Kreispokal Achtelfinale



FC Empor Weimar 06 - SC 1903 Weimar ll 4:3 (3:2)

Unsere B-Junioren lieferten dem Lokalrivalen SC 1903 Weimar ein packendes Duell. Nach großem Kampf konnten sie sich verdient durchsetzen und ziehen in die nächste Pokalrunde ein. Den ausführlichen Spielbericht findet ihr hier:



C-Junioren Kreispokal Achtelfinale



FC Empor Weimar 06 - FC Einheit Rudolstadt 5:4 (2:1)

Nach einem spannenden Hin und Her feierten unsere C-Junioren einen spektakulären 5:4-Sieg gegen die höherklassigen Gäste. Mit diesem Erfolg steht das Team ebenfalls in der nächsten Runde des Pokals!