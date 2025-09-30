FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Kreisoberliga Männer 6,Spieltag
Eine Halbzeitführung beim FSV Grün-Weiß Blankenhain konnten unsere Männer nicht nach Hause bringen und verloren am Ende mit 1:2. Aber lest selbst den Spielbericht von von den Gastgebern.
1.Kreisklasse Männer 6.Spieltag
„Im Spitzenspiel der Kreisliga wäre für uns mehr als das 1:1 drin gewesen. Trotzdem haben wir gezeigt, dass wir oben mit dazugehören. 📸 Fotos vom Spiel findet ihr hier:“
2.Kreisklasse Männer 4.Spieltag
„Erneut mit einem Mix aus dem eigentlichen Kader sowie Spielern der Alten Herren war unsere Mannschaft beim Absteiger FSV Grün-Weiß Blankenhain chancenlos und verlor klar. Am kommenden Wochenende wollen wir es im Heimspiel gegen Niederzimmern besser machen.“
A-Junioren Kreisoberliga 4,Spieltag
Richtig aufgedreht nach der Halbzeit haben unsere A-Junioren – und siegten klar mit 8:0 gegen den VfB Apolda. Weiter so! Spielbericht Gäste
B-Junioren Kreisliga 4.Spieltag
Leider fiel das Spiel unserer B-Junioren erneut wegen Nichtantritt der Gäste aus.
C-Junioren Kreisliga 5.Spieltag
„Einen wichtigen Sieg gegen wohl einen der stärksten Gegner der Liga feierte unser Trainer Max Hertel mit seiner Mannschaft zuhause gegen Fortuna Großschwabhausen. Die Treffer von Mohammad Alzekh und Konrad Schiller sorgten für den verdienten Erfolg.“
D-Junioren Kreisoberliga 6.Spieltag
Eine 3:0-Führung aus der Hand gegeben haben unsere D1-Junioren gegen die Spielgemeinschaft Niederzimmern/Gaberndorf. Aber unsere Jungs werden daraus lernen. Aber lest selbst den Spielbericht der Gastgeber
D-Junioren Kreisliga 6.Spieltag
SC 1903 Weimar lll - FC Empor Weimar 06 ll 5:1 (2:1)
„Eine 1:5-Derbypleite musste unsere D2 beim SC 1903 Weimar II hinnehmen. Daraus werden unsere Jungs ihre Lehren ziehen.“
D-Junioren Kreisliga 5.Spieltag
Kurzfristig auf einen anderen Termin verschoben wurde das Spiel unserer D3 gegen Grün-Weiß Blankenhain.
E-Junioren Kreisliga 4.Spieltag
Auch unsere E1-Junioren erlebten eine Derbypleite beim SC 1903 Weimar.