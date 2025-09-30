FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Kreisoberliga Männer 6,Spieltag

Eine Halbzeitführung beim FSV Grün-Weiß Blankenhain konnten unsere Männer nicht nach Hause bringen und verloren am Ende mit 1:2. Aber lest selbst den Spielbericht von von den Gastgebern.

1.Kreisklasse Männer 6.Spieltag

„Im Spitzenspiel der Kreisliga wäre für uns mehr als das 1:1 drin gewesen. Trotzdem haben wir gezeigt, dass wir oben mit dazugehören. 📸 Fotos vom Spiel findet ihr hier:“

2.Kreisklasse Männer 4.Spieltag

„Erneut mit einem Mix aus dem eigentlichen Kader sowie Spielern der Alten Herren war unsere Mannschaft beim Absteiger FSV Grün-Weiß Blankenhain chancenlos und verlor klar. Am kommenden Wochenende wollen wir es im Heimspiel gegen Niederzimmern besser machen.“