FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Kreisoberliga Männer 4.Spieltag

Mit einer 1:3-Auswärtsniederlage beim Landesklassen-Absteiger FSV Gräfinau-Angstedt kehrte die erste Mannschaft zurück.

👉 Den ausführlichen Spielbericht und die Bilder findet ihr direkt bei uns.

1.Kreisklasse Männer 3.Spieltag

Ersatzgeschwächt trat die „Zweite“ in Berlstedt an. Dank der Treffer von Franziskus Markert (2) und Rückkehrer Max Schrader gelang dennoch ein souveräner 3:0-Erfolg.

2.Kreisklasse Männer 2.Spieltag

Mit einem Mix aus Alten Herren und Spielern des eigentlichen Kaders war die dritte Mannschaft beim 1. Kreisklasse-Absteiger FSV Fortuna Hopfgarten ohne Chance. Am kommenden Wochenende wartet der SV Am Ettersberg II.