FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Kreisoberliga Männer 4.Spieltag
Mit einer 1:3-Auswärtsniederlage beim Landesklassen-Absteiger FSV Gräfinau-Angstedt kehrte die erste Mannschaft zurück.
👉 Den ausführlichen Spielbericht und die Bilder findet ihr direkt bei uns.
1.Kreisklasse Männer 3.Spieltag
Ersatzgeschwächt trat die „Zweite“ in Berlstedt an. Dank der Treffer von Franziskus Markert (2) und Rückkehrer Max Schrader gelang dennoch ein souveräner 3:0-Erfolg.
2.Kreisklasse Männer 2.Spieltag
Mit einem Mix aus Alten Herren und Spielern des eigentlichen Kaders war die dritte Mannschaft beim 1. Kreisklasse-Absteiger FSV Fortuna Hopfgarten ohne Chance. Am kommenden Wochenende wartet der SV Am Ettersberg II.
A-Junioren Kreisoberliga 2.Spieltag
Auch die A-Junioren mussten eine Niederlage hinnehmen. Im Derby gegen den SSV Mellingen reichte der Treffer von Gustav Dornaus trotz ausgeglichenem Spiel nicht – Endstand 1:3.
B-Junioren Kreisliga 2.Spieltag
Das Derby gegen den Weimarer SV musste abgesagt werden. Ob es zu einer Neuansetzung oder Spielwertung kommt, steht noch nicht fest.
C-Junioren Kreisliga 3.Spieltag
Drittes Spiel, dritter Sieg: Mit einem deutlichen 7:1-Heimerfolg gegen Eintracht Wickerstedt untermauerten die C-Junioren ihre gute Frühform.
D-Junioren Kreisoberliga 4.Spieltag
Die Pücker/Markert-Elf kassierte in Rudolstadt ihre erste Saisonniederlage.
👉 Den Spielbericht und Fotos gibt es beim Gastgeber.
D-Junioren Kreisliga 4.Spieltag
Erstmals erfolgreich waren die D2-Junioren beim SV Am Ettersberg – Glückwunsch!
👉 Den Bericht und Fotos findet ihr ebenfalls online.
D-Junioren Kreisliga 3.Spieltag
Keine Chance hatte die D3 beim Tabellenführer aus Haarhausen.
👉 Auch hier gibt es Bericht und Fotos zum Nachlesen.
E-Junioren Kreisliga 2.Spieltag
Gegen klar stärkere Gäste waren unsere E1-Junioren chancenlos.