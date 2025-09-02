 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Tobias Wagner

FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

„Am Wochenende war einiges los: Die zweiten Männer verlieren das erste Mal, die dritten dagegen feiern einen klasse Einstieg in die Saison. Die Empor-B Junioren gewinnen ein total verrücktes Spiel. Kantersieg für die D3.“

Verlinkte Inhalte

KOL Mittelthüringen
1.KK Nord
2.KK Gr. B
A-Jun KOL Mittelth.
B-Jun KL Mittel St. 1

Männer Kreisoberliga 3.Spieltag

1.Kreisklasse Männer 3.Spieltag

„Unsere Zweite Männer hat dagegen erstmals verloren – gegen eine sehr clevere Mannschaft aus Schmiedehausen.

👉 Fotos vom Spiel:“

2.Kreisklasse Männer 1.Spieltag

„Gelungener Auftakt – mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung feiert unsere Dritte einen 8:2-Erfolg im Derby gegen die Zweite des SV Gaberndorf. Dabei trugen sich auch mehrere Torschützen in die Liste ein.“

A-Junioren Kreisoberliga 1.Spieltag

„Einen 4:2-Erfolg zum Start durften unsere A-Junioren feiern. In Magdala waren Jonas Reimann, Maxim Braungart, Maddox Rosner und Oskar Ungelenk erfolgreich.“

B-Junioren Kreisliga 1.Spieltag

„Ein total verrücktes Auftaktspiel erlebte die Holecek/Wagner-Truppe in Wickerstedt.

👉 Aber lest selbst.“

C-Junioren Kreisliga 2.Spieltag

„Recht souverän hat unsere C in Ballstedt den Auftaktssieg nachgelegt. Gleich mehrere verschiedene Torschützen konnten sich in die Liste eintragen.“

D-Junioren Kreisliga 3.Spieltag

„Die D2 musste dagegen trotz starken Beginns die Punkte den Gästen überlassen.

👉Aber lest selbst.“

D-Junioren Kreisliga 2.Spieltag

„Einen Kantersieg im zweiten Punktspiel durfte die D3 bejubeln.

👉Aber lest selbst – und schaut euch die Fotos dazu an.“

E-Junioren Kreisliga 1.Spieltag

„Die E1-Junioren durften zwar ihr erstes Tor bejubeln, verloren aber dennoch mit 1:3.“

Aufrufe: 02.9.2025, 12:00 Uhr
Rene HeinzeAutor