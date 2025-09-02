FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Männer Kreisoberliga 3.Spieltag
1.Kreisklasse Männer 3.Spieltag
„Unsere Zweite Männer hat dagegen erstmals verloren – gegen eine sehr clevere Mannschaft aus Schmiedehausen.
2.Kreisklasse Männer 1.Spieltag
„Gelungener Auftakt – mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung feiert unsere Dritte einen 8:2-Erfolg im Derby gegen die Zweite des SV Gaberndorf. Dabei trugen sich auch mehrere Torschützen in die Liste ein.“
A-Junioren Kreisoberliga 1.Spieltag
„Einen 4:2-Erfolg zum Start durften unsere A-Junioren feiern. In Magdala waren Jonas Reimann, Maxim Braungart, Maddox Rosner und Oskar Ungelenk erfolgreich.“
B-Junioren Kreisliga 1.Spieltag
„Ein total verrücktes Auftaktspiel erlebte die Holecek/Wagner-Truppe in Wickerstedt.
C-Junioren Kreisliga 2.Spieltag
„Recht souverän hat unsere C in Ballstedt den Auftaktssieg nachgelegt. Gleich mehrere verschiedene Torschützen konnten sich in die Liste eintragen.“
D-Junioren Kreisliga 3.Spieltag
„Die D2 musste dagegen trotz starken Beginns die Punkte den Gästen überlassen.
👉Aber lest selbst.“
D-Junioren Kreisliga 2.Spieltag
„Einen Kantersieg im zweiten Punktspiel durfte die D3 bejubeln.
👉Aber lest selbst – und schaut euch die Fotos dazu an.“
E-Junioren Kreisliga 1.Spieltag
„Die E1-Junioren durften zwar ihr erstes Tor bejubeln, verloren aber dennoch mit 1:3.“