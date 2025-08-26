FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Nach starkem ersten Durchgang verlor Empor nach der Pause den Faden. Ilmenau nutzte seine Qualität und entschied die Partie innerhalb weniger Minuten.

1. Kreisklasse Männer – 2. Spieltag

SV Fortuna Frankendorf – FC Empor Weimar 06 II 1:2 (0:1)

Ein Arbeitssieg bringt der Zweiten die nächsten Punkte. Marc Wolf und Stefan David erzielten die Treffer zum 2:1-Auswärtserfolg.

Vorbereitungsspiel Männer

SV Klengel Serba – FC Empor Weimar 06 III 6:3 (3:1)

Die Dritte testete ein letztes Mal vor dem Saisonstart. In den Schlussminuten kassierte man drei Gegentreffer, sodass es am Ende 3:6 hieß. Justin Brantl, Julian Schaal und Amet Virk trafen.

A-Junioren – Vorbereitungsspiel

SG Empor/Berlstedt/Schöndorf – Jena-Zwätzen 1:6 (0:2)

Gegen die Verbandsliga-Mannschaft aus Jena kam die SG ins Schwitzen. Trainer Christian Apel sah dennoch wichtige Ansätze für die Trainingswoche vor dem Saisonstart in Magdala.

B-Junioren – Vorbereitungsspiel

FC Empor Weimar 06 – SG FV Bad Klosterlausnitz 3:2 (2:0)

Die B-Junioren feierten eine gelungene Generalprobe und gewannen knapp mit 3:2. Aber lest selbst den Spielbericht.



👉 Spielbericht und Fotos.

C-Junioren – Kreisliga, 1. Spieltag

FC Empor Weimar 06 – SV Blau-Weiß Schmiedehausen 3:1 (0:0)

Die C-Junioren starteten erfolgreich in die Saison. Finley Rosner (2) und Neuzugang Maxim Dyachenko trafen zum 3:1-Sieg.

D-Junioren – Kreisoberliga, 2. Spieltag

Fortuna Griesheim – FC Empor Weimar 06 0:2 (0:0)

Auf schwierigem Geläuf behielt Empor die Nerven. Am Ende stand ein verdienter 2:0-Auswärtssieg, der die Tabellenführung sichert.



👉 Spielbericht und Fotos.



D-Junioren II – Kreisliga, 2. Spieltag



Lok Arnstadt II – FC Empor Weimar 06 II 3:3 (3:1)



Nach deutlichem Rückstand bewies die D2 großen Kampfgeist und erkämpfte noch ein 3:3. Der erste Punkt der Saison ist da.



👉 Spielbericht und Fotos.



D-Junioren– Kreisliga, 1. Spieltag



SG Marlishausen – FC Empor Weimar 06 III 4:1 (1:1)

Das erste Punktspiel in der D-Jugend ging trotz gutem Beginn verloren. Am Ende hieß es 1:4 aus Empor-Sicht.



👉 Spielbericht und Fotos.