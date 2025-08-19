FC Empor Weimar 06- Wochenendrückblick 💙💛

Dank sehr starker Phasen zwischen der 65. und 80. Minute sowie zwei schön herausgespielten Treffern gewann unsere Erste ihr Auftaktspiel gegen Teichel mit 3:2 (1:1). Ein gelungener Saisonstart! 👉 Aber lest selbst den ausführlichen Spielbericht .

FC Empor Weimar 06 II – TSV Kromsdorf ll 10:1 (5:0)

Gegen einen stark ersatzgeschwächten Aufsteiger aus Kromsdorf 2 setzte sich unsere Zweite mühelos durch. Beim 10:1 (5:0) trafen die Empor-Offensivkräfte nach Belieben – unter anderem machte Stefan David dort weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat: mit Toren. Ein Dank an die Gäste, die trotz Personalsorgen angetreten sind. 👉 Fotos vom Spiel gibt’s hier

: A-Junioren – Vorbereitungsspiel

SG Empor/Berlstedt/Schöndorf – SV Grün-Weiß Großobringen II Abgesagt

Das geplante Testspiel musste leider abgesagt werden.

B-Junioren – Vorbereitungsspiel

SG Blankenhain/Kranichfeld – FC Empor Weimar 06 2:2 (2:0)

Licht und Schatten bei unseren B-Junioren: Nach einer schwachen ersten Hälfte und 0:2-Rückstand zeigte das Team große Moral und kam in Durchgang zwei noch zum 2:2. 👉 Nächste Woche steht der letzte Test vor dem Ligastart an.

C-Junioren – Vorbereitungsspiel

FC Empor Weimar 06 – SG Großschwabhausen/Magdala 0:0 (0:0)

Letzter Härtetest vor dem Punktspielstart: In einer ausgeglichenen Partie mit Chancen auf beiden Seiten trennten sich unsere C-Junioren torlos 0:0.

D-Junioren – Kreisoberliga, 1. Spieltag

FC Empor Weimar 06 – TSV Bad Blankenburg 6:1 (3:1)

Premiere für unsere D1: Kreisoberliga statt Kreisliga, verkürztes Großfeld, Abseitsregel, ein achter Feldspieler und keine Mittellinienbegrenzung mehr für den Torhüter. Mit Co-Trainer Franz Markert und fünf Neuzugängen im Team gelang der Auftakt eindrucksvoll – 6:1 gegen Bad Blankenburg!

D-Junioren – Kreisliga, 1. Spieltag

FC Empor Weimar 06 II – SG SV Pfiffelbach II 1:7 (1:3)

Weniger erfreulich lief es bei der D2. Gegen Pfiffelbach setzte es eine 1:7-Niederlage – Lehrgeld zum Auftakt.

D-Junioren – Kreispokal Qualifikation

SG Niederzimmern/Gaberndorf III – FC Empor Weimar 06 III 2:1 (1:0)

Bitteres Pokal-Aus: Unsere D3 lieferte einen starken Kampf, musste sich am Ende aber knapp 1:2 geschlagen geben. Fußball kann manchmal grausam sein… 👉 Lest hier den Spielbericht und schaut die Fotos an.

E-Junioren – Kreispokal Qualifikation

FC Empor Weimar 06 – SV Am Ettersberg 0:3 (0:2)

Auch für die E1 kam das Pokal-Aus. Kurz vor der Pause (16. und 25. Minute) gingen die Gäste mit 2:0 in Führung – davon erholte sich Empor nicht mehr. Am Ende stand ein 0:3.