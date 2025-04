FC Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 26.4-27.4.

Die Tabellenführung vorerst ausbauen – das können unsere D1-Junioren am Wochenende beim Lokalrivalen TSV Kromsdorf. Zwar rangiert der TSV deutlich hinter uns in der Tabelle, doch die Duelle in der Hinrunde (4:2 in der Liga, 2:1 im Pokal) waren alles andere als deutlich. Es dürfte also ein enges und schwieriges Spiel werden. Gaberndorf, direkter Verfolger, greift erst am Dienstag wieder ins Geschehen ein.

Im Mittelfeldduell empfängt unsere Erste am Sonntag den Lokalrivalen aus Schöndorf im Wimaria-Stadion. Nach dem besonderen Auftritt im letzten Spiel – dem denkbar knappen Aus im Kreispokal-Halbfinale gegen Ilmenau – wollen unsere Jungs nun den 8. Tabellenplatz verteidigen. Die Gäste, bekannt für ihre Heimstärke, haben in der Rückrunde auch auswärts begonnen zu punkten. Es dürfte also ein Spiel auf Augenhöhe werden, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben.

E-Junioren Kreisliga 10.Spieltag, Sonntag 10:30 Uhr

Am Sonntagmorgen geht es für unsere E1-Junioren „zu den Löwen“ nach Blankenhain. Neben einem guten Spiel möchte der Tabellenzweite auch nach dem 10. Spieltag oben dranbleiben – dafür sind drei Punkte Pflicht. Das Hinspiel konnten wir klar mit 5:0 für uns entscheiden.

B-Junioren Kreisliga 10.Spieltag, Sonntag 10:30 Uhr

Schwierige Aufgabe wartet auf unsere B2-Junioren – es geht auswärts nach Magdala. Der Gastgeber steht aktuell auf Rang drei, knapp hinter dem VfB Apolda und dem VfB Oberweimar, und möchte im Titelrennen weiterhin ein Wörtchen mitreden. Wir konnten in der Hinrunde spielerisch oft gut mithalten – nun wollen wir auch in engen Spielen endlich den entscheidenden Punch setzen und Punkte mitnehmen.

B-Junioren Kreisoberliga 14.Spieltag, Sonntag 12:30 Uhr in Berlstedt

Die Spielgemeinschaft der B1 will – sofern es nicht doch noch zu einer kurzfristigen Verlegung auf den Kunstrasen in Schöndorf kommt – auf dem Berlstedter Rasenplatz drei Punkte einfahren. Das Hinspiel konnten wir deutlich mit 4:0 für uns entscheiden.

1.Kreisklasse Mitte 14.Spieltag, Sonntag 16 Uhr

Weiter nach oben will auch die zweite Männer-Mannschaft – im Auswärtsspiel in Bad Berka. Die Gastgeber haben eine starke Hinrunde gespielt, schwächeln jedoch ein wenig in der Rückrunde. Greger und seine Elf wollen ihre guten Ansätze aus der Rückrunde fortsetzen und mit einem Sieg drei wichtige Punkte mitnehmen. Der Anstoß erfolgt um 16 Uhr, da die Frauenmannschaft des FC Einheit Bad Berka zuvor um 14 Uhr noch ihr Punktspiel hat.