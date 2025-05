FC Empor Weimar 06 Vorschau auf Wochenende 24.05.-25.05.

Gegen den Tabellenfünften aus Bad Blankenburg geht es am Samstagnachmittag für die Teubert im vorletzten Heimspiel um nicht mehr viel. Der Abstieg 4 Spiele vor Schluss abgewandt, geht es jetzt drum die Saison vernünftig zu Ende zu spielen. „Jetzt können sich die Jungen Wilden wie schon in Zottelstedt weiter für die nächste Saison auf sich aufmerksam machen.“ So ein entspannter Coach Teubert, der selbst aus privaten Gründen nicht an der Seitenlinie stehen wird und von Co-Coach Dummer vertreten wird. Für die im gesicherten oberen Mittelfeld stehenden Bad Blankenburger geht es in ihren letzten Spielen auch nur noch um die Goldene Ananas. Nichtsdestotrotz wird die stabile Abwehr es unserer Mannschaft schwer machen. Mit gerade einmal 25 Gegentoren stellen sie die 3 beste Abwehr der Liga. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und hoffen wieder auf zahlreiche Unterstützung im heimischen Wimaria-Stadion,. Anstoß ist 15 Uhr, für Speis und Trank ist wie immer gesorgt.



D-Junioren Kreisliga 18.Spieltag Sonntag 9 Uhr, Lindenberg Kunstrasenplatz

Plötzlich auf Poleposition! Unsere D1 hat sich überraschend an die Spitze gesetzt – doch 60 Minuten gegen Lokalrivale Oberweimar II stehen noch bevor. Mit einem Sieg wäre die Meisterschaft wohl sicher – selbst der starke Verfolger aus Gaberndorf könnte uns dann kaum noch stoppen. Die Jungs freuen sich über jede Unterstützung – auch wenn es schon um 9 Uhr losgeht!

B-Junioren Kreisoberliga 18.Spieltag, Sonntag 10:30 Uhr Sportplatz Berlstedt

Letztes Saisonspiel: Platz 2 als klares Ziel! Nach dem überraschenden 5:2-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten Niedertrebra hat unsere B1 am letzten Spieltag die Chance, die Saison noch auf dem zweiten Platz zu beenden. Dafür ist im Derby gegen den SC 1903 Weimar II ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung nötig. Das sollte das klare Ziel im letzten Spiel einer insgesamt positiven Saison sein!

1.Kreisklasse Mitte 17.Spieltag Sonntag 15 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf

Ziel: Platz 3 zum Saisonabschluss Die zweite Männermannschaft von Trainer Dominik Greger hat das Saisonziel klar vor Augen: Zwei Siege in den letzten beiden Spielen – und mit etwas Glück ein Ausrutscher von Gaberndorf – könnten am Ende den dritten Tabellenplatz bedeuten. Eine tolle Belohnung für eine insgesamt starke Rückrunde. Doch dafür muss die Leistung wieder stimmen. Beim 3:0-Sieg in Hopfgarten war vor allem die erste Halbzeit enttäuschend – ein Warnsignal, das man ernst nehmen sollte. Am Sonntag wartet mit Tröbsdorf ein Gegner, der in dieser Saison zwar hinter den Erwartungen geblieben ist, aber jederzeit gefährlich werden kann, wenn er sein Können abruft. Es wird ein Spiel, in dem kleine Details entscheiden – Konzentration und Einsatz von der ersten Minute an sind gefragt. Anstoß ist am Sonntag um 15:00 Uhr in Tröbsdorf.