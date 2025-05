FC Empor Weimar 06 Vorschau auf Sonntag 18.05.

„Zuletzt präsentierte sich unsere B2 in sehr guter Form und feierte einen 4:2-Auswärtserfolg beim VfB Oberweimar. Nun wartet mit dem Weimarer SV eine Mannschaft, die uns im Hinspiel das Leben extrem schwer gemacht hat – damals entschieden wir die Partie knapp mit 2:1 für uns.“

B-Junioren Kreisoberliga 17.Spieltag Sonntag 13 Uhr

„Nach einigen kleineren Problemen zuletzt sollte es das Ziel sein, gegen Niedertrebra und anschließend gegen den SC 1903 Weimar II noch einmal alles aus der Mannschaft herauszuholen. Dass es besser geht als zuletzt gegen Bad Berka, konnte in dieser Saison schon das eine oder andere Mal gezeigt werden.“

1.Kreisklasse Mitte Männer 16.Spieltag, Sonntag 15 Uhr

„Zuletzt mit einem starken Statement gegen Gaberndorf, wartet nun mit Fortuna Hopfgarten eine Pflichtaufgabe auf uns. Die Gastgeber, die mit einigen personellen Problemen zu kämpfen hatten, zogen ihre Konsequenzen und kündigten an, am Saisonende freiwillig in die 2. Kreisklasse abzusteigen. Trotzdem müssen wir unsere Leistung auf den Platz bringen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen.“

Kreisoberliga 27.Spieltag Sonntag 15 Uhr

„Auf Reisen muss die 1. Männermannschaft von Trainer Nico Teubert gehen. Der Coach, der seine Sperre abgesessen hat, darf wieder an die Seitenlinie zurückkehren und wird hochmotiviert sein Team einstellen. Die Gastgeber stehen mit dem Rücken zur Wand und wären bei einer weiteren Niederlage faktisch kaum noch zu retten, sodass sie den Gang in die Kreisliga antreten müssten. Dennoch wissen wir, dass der FSV unter Trainer Stefan Tarne alles in die Waagschale werfen wird, um selbst zu punkten. Zuletzt schnupperten sie gegen Teichel bereits an einem Punktgewinn.“