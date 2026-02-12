FC Empor Weimar 06 stellt Vorstand neu auf 💙💛

Die Vereinsmitglieder entlasteten dabei Steffen Armoneit, Dierk John, Christian Kemptner, Stefan Henke und André Hofmann, die den Verein über viele Jahre hinweg zuverlässig, engagiert und mit großem Einsatz geführt hatten.
Kontinuität bleibt an der Vereinsspitze: Matthias „Holly“ Holecek bleibt weiterhin Präsident des FC Empor Weimar 06. Auch Christian Thiele führt seine Arbeit als Schatzmeister und stellvertretender Vereinsvorsitzender fort.
Der personelle Einschnitt brachte große Herausforderungen mit sich. Die vakanten Aufgabenfelder reichten von der Nachwuchskoordination über die sportliche Leitung im Herrenbereich bis hin zu Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit – und das mitten in einer laufenden Saison.
Trotz dieser Situation gelang es dem Verein, schnell wieder handlungsfähig zu werden. Für die Koordination im Nachwuchsbereich konnten mit Jule Althoff, Sandra Opiela und Patrick Holecek drei engagierte Mitstreiter gewonnen werden. Die sportliche Leitung im Herrenbereich übernimmt künftig Heiko Daburger, ein erfahrener und gut vernetzter Fußballfachmann. Den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring verantwortet fortan Daniel Haag.
Besonders hebt der Verein hervor, dass die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder den Übergang weiterhin unterstützend begleitet haben. Diese Unterstützung habe maßgeblich zu einer reibungslosen Neuaufstellung beigetragen.
Der FC Empor Weimar 06 befindet sich damit in einer Phase des Wandels, sieht sich jedoch für die kommenden Aufgaben gut gerüstet und blickt mit Zuversicht in die Zukunft.