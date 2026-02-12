FC Empor Weimar 06 stellt Vorstand neu auf 💙💛 Beim FC Empor Weimar 06 hat sich über den Jahreswechsel hinweg ein bedeutender Umbruch in der Vereinsführung vollzogen. Bereits im Rahmen einer vorgezogenen Mitgliederversammlung am 27. Oktober 2025 legten fünf langjährige Vorstandsmitglieder aus persönlichen Gründen ihre Ämter nieder. von Presseteam Empor Weimar · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tobias Wagner

Die Vereinsmitglieder entlasteten dabei Steffen Armoneit, Dierk John, Christian Kemptner, Stefan Henke und André Hofmann, die den Verein über viele Jahre hinweg zuverlässig, engagiert und mit großem Einsatz geführt hatten. Kontinuität bleibt an der Vereinsspitze: Matthias „Holly“ Holecek bleibt weiterhin Präsident des FC Empor Weimar 06. Auch Christian Thiele führt seine Arbeit als Schatzmeister und stellvertretender Vereinsvorsitzender fort.

Der personelle Einschnitt brachte große Herausforderungen mit sich. Die vakanten Aufgabenfelder reichten von der Nachwuchskoordination über die sportliche Leitung im Herrenbereich bis hin zu Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit – und das mitten in einer laufenden Saison. Trotz dieser Situation gelang es dem Verein, schnell wieder handlungsfähig zu werden. Für die Koordination im Nachwuchsbereich konnten mit Jule Althoff, Sandra Opiela und Patrick Holecek drei engagierte Mitstreiter gewonnen werden. Die sportliche Leitung im Herrenbereich übernimmt künftig Heiko Daburger, ein erfahrener und gut vernetzter Fußballfachmann. Den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring verantwortet fortan Daniel Haag.