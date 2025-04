FC Empor Weimar 06: Derbyzeit im Ü35 Kreispokal

Nachdem man am Vergangenen Wochenende im Ü32 Landespokal gegen starke Eisenberger die Segel streichen musste, will man morgen im Ü35 Kreispokal eine Runde weiterkommen. Die Quali-Runde überstand man Kampflos und zog somit ins Viertelfinale ein. Hier trifft unsere Spielgemeinschaft auf den Stadtrivalen vom VfB Oberweimar. „Wir freuen uns auf das Spiel und das Derby, wobei wir natürlich gerne zu einem späteren Zeitpunkt im Pokal gegen Oberweimar gespielt hätten. Wir hoffen es finden viele Fans beider Seiten nach Tröbsdorf.“ Sagt Vereinsvorsitzender Holécek vor dem Spiel. Anpfiff in Tröbsdorf durch Sportfreund Eckold (Legefeld) ist 18 Uhr. Kommt gerne vorbei, für Speis und Trank ist wie immer gesorgt.