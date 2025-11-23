 2025-11-18T09:22:12.436Z

Spielbericht
FC Empor Weimar 06: "4:1-Sieg zum letzten Heimspiel der Hinrunde

1.KK Nord
FC Empor 06 II
Pfiffelbach

Gestern, 14:00 Uhr
FC Empor Weimar 06
FC Empor 06 II
SV Pfiffelbach
Pfiffelbach
4
1
Abpfiff

Die zweite Mannschaft der Männer des FC Empor Weimar 06 konnte gestern gegen defensiv eingestellte Gäste das letzte Heimspiel der Hinrunde mit 4:1 gewinnen. Vor ca. 40 eisernen Zuschauern, die trotz der Kälte gekommen waren, erzielten Max Schrader, Minh Nguyen (2) und Leo Gramalla unsere Tore. Sofern es das Wetter zulässt, reisen wir zum kommenden Wochenende zum letzten Spiel der Hinrunde nach SV Grün-Weiß Niedertrebra.

D-Junioren Kreisliga 9.Spieltag

Das Heimrecht wurde getauscht, um mindestens zu spielen, sodass die D3-Mannschaft nach Arnstadt reist. Auf dem dortigen Kunstrasenplatz konnten wir trotz zahlreicher Angriffe kein Tor erzielen und verloren mit 0:1 (0:1).

Fotos vom Spiel.

Andere Spiele mit Empor-Beteiligung fielen dem Wetter zum Opfer und wurden abgesagt.

