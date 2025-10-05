FC Empor gewinnt intensives Spiel am Ende verdient

Bei schlechten Witterungsverhältnissen gastierten die 83iger am gestrigen Samstag beim FC Empor Weimar. Die Partie begann ziemlich unglücklich für die Schwarzaer, bereits nach 7 Minuten ging der Gastgeber durch einen Dicken Abwehr Fehler mit 1:0 in Führung Torschütze war Hertel (7.). Im Anschluß hatte der selbe Spieler die Dicke Chance auf 2:0 zu erhöhen, doch er brachte es fertig den Ball aus 5m links an der Kiste vorbei zu schießen (18.). Die nächste Möglichkeit hatten dann die 83iger als T.Oschmann Torwart Naumann mit einem Freistoß aus 20m prüfte (32.). Zwei Minuten später hatte N.Pakstaitis die bislang beste Chance zum Ausgleich,doch sein Schuss aus 15m flog knapp über den Querbalken (34.). Dann erzielte L.Schmidt den in dieser Phase verdienten Ausgleich, zunächst scheiterte M.Kleinspehn mit seinem Abschluss an Naumann den Abpraller versenkte Schmidt eiskalt in der rechten Ecke (37.). Doch die 83iger brachten sich kurz vor dem Pausentee wieder selbst um den erkämpften Ertrag, Nach einem Freistoß und einer Unaufmerksamkeit in der Abwehr stocherte Rudat die Kugel in der Mitte zum 2:1 Pausenstand über die Linie (45.). I

n Halbzeit Zwei kamen die Schwarzaer giftig aus der Kabine, doch die Chancen von P.Schmidt(Kopfball 48.),T.Oschmann(30m Knaller 52.) und D.Schröter(Abschluss vor der Torlinie geklärt 61.) brachten keinen weiteren Treffer. Nach Schröter's Chance brachte der Gegenzug fast das 3:1 doch Löwer scheiterte per Flachschuss an Peterhänsel (62.). Zehn Minuten später dann der 1000 Prozenter für den Gastgeber,doch Hertel brachte es fertig den Ball aus 3m freistehend über die Kiste zu jagen (72.). Sechs Minuten später hatte der selbe Spieler wieder die Chance zur Entscheidung und wieder ballerte er den Ball freistehend aus 10m links vorbei. Auf der anderen Seite die Chance für die Grün Weißen zum Ausgleich doch T.Oschmann scheiterte mit seinem Abschluss am starken Naumann (81.). Der Gastgeber drängte weiter auf die Entscheidung, diese hatte Döller Zwei Minuten vor Schluss auf dem Fuß doch auch er scheiterte an Peterhänsel im 83iger Kasten (88.). In der Nachspielzeit dann das überfällige 3:1 Torschütze war der zuvor eingewechselte Erbs (90.+2).