FC Emmering und SV Althegnenberg behaupten die Tabellenspitze A-Klasse von Hans Kürzl · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Nur in der ersten Halbzeit hatte das Spiel des FC Emmering (gelbe Trikots) gegen Allings Zweitvertretung richtig Schwung. – Foto: Dieter Metzler

Der FC Emmering bleibt ungeschlagen und führt Gruppe zwei an. Der SV Althegnenberg siegt dramatisch mit 3:2 gegen Wörthsee.

In Gruppe zwei zieht der immer noch ungeschlagene FC Emmering relativ sicher seine Kreise an der Tabellenspitze. Zudem haben die Hölzlkicker noch ein Spiel in der Hinterhand. In Gruppe eins grüßt der SV Althegnenberg von Platz eins, hat aber eine Partie mehr bestritten als Verfolger TSV Herrsching. A-Klasse 1 SC Malching – TSV Herrsching 2:6 – Von Spielbeginn an machte der TSV Herrsching klar, dass er weiter mit Volldampf Kurs auf den Direktaufstieg nehmen will. Bereits nach einer halben Stunde hatten die Gäste durch Mojeeb Sadat, Daniel Fischer und Nick Schöning für eine Vorentscheidung gesorgt. Christoph Hammerl konnte das im ersten Durchgang per Elfmeter zwar ein wenig korrigieren, doch bereits im Gegenzug stellte Herrschings Sandro Pasalic den alten Abstand wieder her. Mit dem 5:1 von Arthur Kozianka neun Minuten nach Wiederbeginn war die Partie endgültig durch. Raphael Reidel sorgte nach gut 60 Minuten für etwas Ergebniskosmetik. Herrschings Torhunger war allerdings erst durch Emir Bolic in der 83. Minute so richtig gestillt.

SV Althegnenberg – SC Wörthsee 3:2 –Althegnenbergs Fußballer haben Sinn für Dramatik. Wie bereits im Derby gegen Haspelmoor kam gegen die im Mittelfeld platzierten Gäste ein knapper Sieg heraus. Damit wurde der Auftrag erfüllt, den Trainer Maco Errichetti bereits vor ein paar Wochen ausgab: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.“ Nur so könne man weiter mit Herrsching konkurrieren. Allerdings mussten es die Gastgeber zuerst einmal verkraften, dass Wörthsee von der frühen SVA-Führung durch Tom Weichenberger unbeeindruckt blieb. Silas Shubert hatte das Ding für die Gäste zwischen Minute sechs und zwölf gedreht. Es dauerte bis zur 37. Minute, ehe Anthiny Vötter den Ausgleich hergestellt hatte. Für den Siegtreffer nahm Althegnenberg einen noch längeren Anlauf: Benedikt Ludwig ließ die einheimischen Fans erst in der 81. Minute jubeln. SV Haspelmoor – FC Eichenau II 3:1 – Erst im zweiten Durchgang kamen die Teams auf Touren. Es brauchte aber einen von Haspelmoors Simon Hillmayer in der 49. Minute verwandelten Elfmeter, der den Knoten platzen ließ. Das Schlusslicht vom Starzelbach wehrte sich aber und kam in der 68. Minute ebenfalls durch einen Elfmeter zum Ausgleich. Alexander Miesgang hatte verwandelt. Ein Doppelschlag von Andreas Robeller (76.) und Roland Kleisch (79.) bescherte dem SVH schließlich den Heimsieg