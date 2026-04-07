FC Emmering und SV Althegnenberg behaupten die Tabellenspitze

Der FC Emmering bleibt ungeschlagen und führt Gruppe zwei an. Der SV Althegnenberg siegt dramatisch mit 3:2 gegen Wörthsee.
In Gruppe zwei zieht der immer noch ungeschlagene FC Emmering relativ sicher seine Kreise an der Tabellenspitze. Zudem haben die Hölzlkicker noch ein Spiel in der Hinterhand. In Gruppe eins grüßt der SV Althegnenberg von Platz eins, hat aber eine Partie mehr bestritten als Verfolger TSV Herrsching.
SC Malching – TSV Herrsching 2:6 – Von Spielbeginn an machte der TSV Herrsching klar, dass er weiter mit Volldampf Kurs auf den Direktaufstieg nehmen will. Bereits nach einer halben Stunde hatten die Gäste durch Mojeeb Sadat, Daniel Fischer und Nick Schöning für eine Vorentscheidung gesorgt. Christoph Hammerl konnte das im ersten Durchgang per Elfmeter zwar ein wenig korrigieren, doch bereits im Gegenzug stellte Herrschings Sandro Pasalic den alten Abstand wieder her. Mit dem 5:1 von Arthur Kozianka neun Minuten nach Wiederbeginn war die Partie endgültig durch. Raphael Reidel sorgte nach gut 60 Minuten für etwas Ergebniskosmetik. Herrschings Torhunger war allerdings erst durch Emir Bolic in der 83. Minute so richtig gestillt.
SV Althegnenberg – SC Wörthsee 3:2 –Althegnenbergs Fußballer haben Sinn für Dramatik. Wie bereits im Derby gegen Haspelmoor kam gegen die im Mittelfeld platzierten Gäste ein knapper Sieg heraus. Damit wurde der Auftrag erfüllt, den Trainer Maco Errichetti bereits vor ein paar Wochen ausgab: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.“ Nur so könne man weiter mit Herrsching konkurrieren. Allerdings mussten es die Gastgeber zuerst einmal verkraften, dass Wörthsee von der frühen SVA-Führung durch Tom Weichenberger unbeeindruckt blieb. Silas Shubert hatte das Ding für die Gäste zwischen Minute sechs und zwölf gedreht. Es dauerte bis zur 37. Minute, ehe Anthiny Vötter den Ausgleich hergestellt hatte. Für den Siegtreffer nahm Althegnenberg einen noch längeren Anlauf: Benedikt Ludwig ließ die einheimischen Fans erst in der 81. Minute jubeln.
SV Haspelmoor – FC Eichenau II 3:1 – Erst im zweiten Durchgang kamen die Teams auf Touren. Es brauchte aber einen von Haspelmoors Simon Hillmayer in der 49. Minute verwandelten Elfmeter, der den Knoten platzen ließ. Das Schlusslicht vom Starzelbach wehrte sich aber und kam in der 68. Minute ebenfalls durch einen Elfmeter zum Ausgleich. Alexander Miesgang hatte verwandelt. Ein Doppelschlag von Andreas Robeller (76.) und Roland Kleisch (79.) bescherte dem SVH schließlich den Heimsieg
FC Emmering – TSV Alling II 3:1 – Von zwei verschiedenen Halbzeiten sprach Emmerings Trainer Stefan Hebding. „Vor der Pause lief es super, danach gar nicht mehr.“ Im Stile eines souveränen Spitzenreiters war der FCE gut in die Partie gekommen. Die Überlegenheit der Gastgeber machte sich bereits bis zur 20. Minute auch auf der Anzeigentafel bemerkbar. Aaron Materer und Sebastian Ernst hatten bis zu diesem Zeitpunkt auf 2:0 gestellt. Mit Wiederbeginn gelang den Allingern durch Arne Sturm der Anschlusstreffer. Das brachte den FCE aus dem Rhythmus. „Viel Vernünftiges war dann nicht mehr dabei“, kommentierte Hebding den zweiten Durchgang, mit dem er nicht mehr zufrieden war. Allzu gefährlich wurde aber auch Allings Zweitvertretung nicht. In der Nachspielzeit stellte Adrian Schick noch auf 3:1.
Ethnikos Puchheim – RW Überacker 1:1 – Obwohl sich die Gastgeber im Niemandsland der Tabelle aufhalten, legten sie sich mächtig ins Zeug. „Die haben es uns echt schwer gemacht“, gestand Überackers Spielertrainer Sebastian Heiß ein. Heiß war es auch, der mit seinem Treffer in der 50. Minute den Gästen zumindest einen Punkt rettete. Der sei leistungsgerecht. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Octavian Dragan die Puchheimer in Führung gebracht. Beide Seiten beendeten die Partie nur zu zehnt: Ali Mahm Ali Maghames sah bei Ethnikos gelb-rot, Überackers Michael Schmid hatte die Notbremse betätigt.
SV Puchheim – TSV Gernlinden 1:5 – Recht schwer taten sich die Gäste mit dem punktlosen Schlusslicht vor allem in der ersten Halbzeit. Erstmals in der 37. Minute konnte Felix Kretschmann den gegnerischen Schlussmann überwinden. Die gute Moral der Ortler wurde in der 54. Minute mit dem Ausgleich von Michael Pichler belohnt. Der Zwischenstand hielt aber nur vier Minute – bis Miodrag Tascic die Gernlindener wieder in Führung brachte. Maximilian Niedermeier legte wenig später nach. In den letzten zehn Minuten trafen Quirin Bader und nochmals Kretschmann.
FC Aich II – SV Puch 4:0 – Am Ende herrschten zwischen den Ortsnachbarn klare Verhältnisse. Entschieden war das Spiel allerdings erst in der 71. Minute durch Daniel Prys zweiten Treffer. Erstmals war Prys nach 35 Minuten erfolgreich. Kurz nach Wiederbeginn hatte Daniel Urbach die Aicher Führung ausgebaut. Den Schlusspunkt setzte wieder Prys per Elfmeter.