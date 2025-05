FC Emmering setzt auf Kontinuität – Trainer Hebding bleibt an Bord und die Mannschaft will die positive Entwicklung fortsetzen

Mit großer Freude gibt der Verein bekannt, dass Trainer Stefan Hebding seinen Vertrag verlängert hat und somit auch in der Saison 2025/26 die Mannschaft coachen wird. Diese Entscheidung unterstreicht den Wunsch, auf bewährte Strukturen zu setzen und gemeinsam weitere Erfolge zu erzielen. „Ich bedanke mich für das erneute Vertrauen der Verantwortlichen und freue mich auf die Zukunft in Emmering. Als Emmeringer Eigengewächs ist es mir eine absolute Ehre, den Verein durch meine Trainerarbeit zu unterstützen und ich freue mich sehr, dass der aktuelle Kader sich ebenfalls Ligaunabhängig zum weiteren gemeinsamen Weg bekannt hat. Ich bin überzeugt, dass wir unsere positive Entwicklung fortsetzen werden und weiterhin einen attraktiven Fußball gepaart mit Leidenschaft und Intensität sehen, der den FC Emmering sportlich in eine tolle Zukunft führt.“, so Trainer Stefan Hebding.

Der Kader für die kommende Spielzeit bleibt nahezu unverändert: Bis auf einen Auslandaufenthalt wird kein Spieler den FCE verlassen. Zudem stehen bereits drei fixe Neuzugänge fest, die das Team verstärken werden. Weitere Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen noch, um den Kader gegebenenfalls noch gezielter zu ergänzen. Besonders spannend ist die Integration eines sehr vielversprechenden A-Jugendjahrgangs, der in den Kader aufrücken wird. Diese jungen Talente sollen frischen Wind und neue Impulse in die Mannschaft bringen.