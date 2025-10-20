FC Emmering bleibt ungeschlagen – Klatsche für SV Puch

Rot-Weiß Überacker feiert einen 5:0-Sieg gegen dezimierte Pucher, während Gernlinden in letzter Minute den Ausgleich kassiert.

A-Klasse 1

SV Adelshofen – TV Stockdorf 1:2 (1:2) – Besser in die Partie starteten die Gastgeber, und konnten diese Überlegenheit nach 30 Minuten in eine Führung ummünzen: Tobias Wanner sorgte für das 1:0. Die Stockdorfer zeigten sich davon allerdings unbeeindruckt und zeigten prompt eine Reaktion. Erst Kadir Sadovic (33.), dann Paul Ziegner (37.) drehten noch vor dem Halbzeitpfiff die Partie für die Gäste. In der zweiten Halbzeit war der TV Stockdorf weiter am Drücker, doch ein starker Adelshofener Torwart hielt die Hausherren im Spiel. Es blieb jedoch beim 1:2.

A-Klasse 2

SC Unterpfaffenhofen II – FC Emmering 1:2 (1:0) – Nach einer starken ersten Halbzeit blieb für die zweite Garde des SC Unterpfaffenhofen nichts zählbares hängen. Nach 15 Minuten konnte Iliyas Ramhi die Gastgeber in Führung bringen, was der einzige Treffer in der ersten Halbzeit blieb. Nach dem Seitenwechsel war der FC Emmering spielbestimmender. Erst konnte Julian Bergen per Strafstoß ausgleichen (54.), ehe Dami Samir den Gästen die Führung bescherte (77.). Es blieb bis zum Abpfiff beim 1:2. Der FC Emmering bleibt damit weiter ungeschlagen.

RW Überacker – SV Puch 5:0 (2:0) – Chancenlos waren die nur mit zehn Spielern angereisten Pucher auswärts bei Rot-Weiß Überacker. Luc Heitmairs früher Führungstreffer 85.) sollte richtungsweisend für die Partie sein. Valentin Riedl konnte noch vor dem Halbzeitpfiff das 2:0 nachlegen (30.). Auch im zweiten Spielabschnitt sahen die mittlerweile mit elf Mann auf dem Platz stehenden Pucher kein Land. Lucas Eberls lupenreiner Hattrick (56., 62., 67.) sorgte für den 5:0-Endstand.

TSV Gernlinden – SC Gröbenzell II 2:2 (1:1) – Ein Ausgleichstreffer in letzter Minute, ein gehaltener Strafstoß und gleich zwei rote Karten. Für einen neutralen Zuschauer bot die Partie zwischen dem TSV Gernlinden und der Zweitvertretung des SC Gröbenzell alles, was das Fußballherz begehrt. Die Gastgeber fanden besser ins Spiel, und konnten durch Antonio Ferlisi früh in Führung gehen (11.). Nach einem starken Auftritt in der ersten Halbzeit brachte ein Eigentor(44.) den TSV um die Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel gelang es den mittlerweile in Unterzahl spielenden Hausherren trotzdem, durch Felix Kretschmann erneut in Führung zu gehen (59.). Doch die Gäste kämpften bis zum Schluss. Benedikt Lugmayrs Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit (90+6.) versetzte die mitgereisten gröbenzeller Fans in Ekstase.

SV Puchheim – FC Aich II 0:2 (0:1) – Nach zuletzt drei Niederlagen konnte Aichs Reserve wieder Punkte einfahren. Für die Treffer sorgten Fabian Schäffner (14.) und Alexander Thiel (77.).