FC Emmendingen zurück in der Spur Der 13. Bezirksliga-Spieltag, Teil zwei +++ Aufsteiger Ihringen/Wasenweiler mit Remis gegen Freiamt-Ottoschwanden

Tore: 1:0 Tim-Ulrich Reick (2.), 2:0 Steffen Kemmet (9.), 3:0 Marko Radovanovic (16.), 4:0 Marko Radovanovic (48.), 5:0 Marko Radovanovic (87.)

Schiedsrichter: Yannick Leinfels (Hagen) – Zuschauer: 150

Das Team des FC Emmendingen wollte von Beginn an klarstellen, dass es sich im Aufstiegsrennen zurückmeldete. Die Rückkehr mehrerer bisher verletzter Leistungsträger verlieh dem Spiel der Gastgeber gleich wieder mehr Dynamik. So erzielte etwa Stammkapitän Tim-Ulrich Reick, jüngst von Marko Radovanovic vertreten, bereits in der zweiten Minute aus dem Getümmel heraus das 1:0. In kurzen Abständen ließen Steffen Kemmet und Marko Radovanovic – die jeweils nach langen Bällen Gästetorwart Felix Pustelnik ausspielen konnten – zwei weitere Treffer zum 3:0-Pausenstand folgen. Die zweite Halbzeit war noch keine ganze drei Minuten alt, als Marko Radovanovic per Kopf das 4:0 nachlegte. Die Heimelf war in allen Belangen überlegen und hätte gegen Freiburg-St. Georgen noch ein höheres Ergebnis erzielen können. In der 87. Minute erreichte Radovanovic einen weit nach vorne gespielten Ball und traf zum 5:0-Endstand. Die Emmendinger feierten somit einen Kantersieg und einen schönen Motivationsschub vor dem Spitzenderby gegen Mundingen.